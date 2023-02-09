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"Вірю, що сьогодні ми посилимо нашу єдність!": Зеленський про зустріч з Макроном та Шольцом

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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"Вірю, що сьогодні ми посилимо нашу єдність!": Зеленський про зустріч з Макроном та Шольцом

Фото: Associated Press

Президент України Володимир Зеленський здійснює мінітурне європейськими державами на підтримку України.

У ніч проти 9 лютого 2023 року президент України прибув до Парижа

Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі глави української держави. 

"Прибув до Парижа для зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вірю, що сьогодні ми посилимо нашу єдність!", - йдеться у повідомленні. 

Раніше ЗМІ повідомили, що президент Франції Еммануель Макрон висловився на підтримку України у побудові справедливого миру

“Україна може розраховувати на нас у побудові миру. Запропонований вами план - основа для дискусій на шляху, що має привести нас до міжнародної мирної конференції”, - зауважив Макрон.

Візит Зеленського до Великої Британії: деталі

Президент України Володимир Зеленський 8 лютого з офіційним візитом приїхав до Великої Британії. Український лідер зустрівся з прем'єр-міністром Ріші Сунаком, королем Чарльзом III та виступив у британському парламенті. 

Володимир Зеленський закликав Британію передати Україні сучасні літаки, щоб наша держава змогла захиститись від російських окупантів. Також він відвідав військову базу, де навчаються воїни ЗСУ. Після цього Зеленський та Ріші Сунак дали спільну пресконференцію. 

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Дата публікації
Перегляди
346
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