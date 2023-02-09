"Вірю, що сьогодні ми посилимо нашу єдність!": Зеленський про зустріч з Макроном та Шольцом

У ніч проти 9 лютого 2023 року президент України прибув до Парижа.

Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі глави української держави.

"Прибув до Парижа для зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вірю, що сьогодні ми посилимо нашу єдність!", - йдеться у повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомили, що президент Франції Еммануель Макрон висловився на підтримку України у побудові справедливого миру.

“Україна може розраховувати на нас у побудові миру. Запропонований вами план - основа для дискусій на шляху, що має привести нас до міжнародної мирної конференції”, - зауважив Макрон.

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Візит Зеленського до Великої Британії: деталі

Президент України Володимир Зеленський 8 лютого з офіційним візитом приїхав до Великої Британії. Український лідер зустрівся з прем'єр-міністром Ріші Сунаком, королем Чарльзом III та виступив у британському парламенті.

Володимир Зеленський закликав Британію передати Україні сучасні літаки, щоб наша держава змогла захиститись від російських окупантів. Також він відвідав військову базу, де навчаються воїни ЗСУ. Після цього Зеленський та Ріші Сунак дали спільну пресконференцію.

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