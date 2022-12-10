"Вісь зла сформована": Подоляк висловився про небезпеку співпраці Росії та Ірану

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що військова співпраця Росії та Ірану - це вже не лише питання війни в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter.

За його словами, співпраця двох країн стосується глобальної безпеки. Саме тому світ має реагувати, а не "мовчки спостерігати".

"Вісь зла сформована. Іран планує надати Росії сотні балістичних ракет, знаючи, що їх використають для війни в Європі. Росія допомагає Ірану військовими (ядерними?) технологіями для підпалу БС. Це вже не питання України. Це питання глобальної безпеки. Будемо мовчки спостерігати?" - написав Подоляк.

Нагадаємо, британські розвідники інфрмують, Іран у найближчі місяці посилить військову допомогу Росії. РФ намагається отримати більше зброї, включаючи сотні балістичних ракет. Москва швидше за все, запропонує Тегерану безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки, що трансформує їхні оборонні відносини.

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