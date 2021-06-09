Віщий сон і чай з печивом: мати дівчини Протасевича отримала перший лист від доньки з СІЗО

Дівчина веде в СІЗО щоденник.

Сім'я затриманої в Мінську дівчини журналіста Романа Протасевича, росіянки Софії Сапеги отримала перший лист від дочки з СІЗО КДБ Білорусі. У ньому вона просить не звинувачувати у трагедії Протасевича, заарештованого після того, як білоруська влада посадила в Мінську літак Ryanair, на якому вони летіли до Вільнюса з Греції.

Про це пише Російська служба BBC.

У листі дівчина описує життя в слідчому ізоляторі.

"Сьогодні третє число, день, коли я повинна була вранці захистити магістерську дисертацію, а ввечері вирушити з Ромою в ресторан, пити шампанське, їсти пасту, зустрічати літо, цілуватися і любити. Однак вийшло все трохи інакше. Замість цього вранці я поснідала кашею, потренувалася, а ввечері випила чай з печивом. Одна. Не було захисту, не було Роми, ресторану і холодного шампанського. Не було свята і любові, але зате був чай. Про це дуже гірко думати, але здається, в житті ще багато всього трапиться, а я це пропущу", — пише дівчина.

"Я ніколи не вірила в віщі сни та інше. Але в ніч перед вильотом з Афін Ромі приснився сон, що ми приземляємося в Мінську. Він раніше говорив, що йому сняться віщі сни. Шкода тільки, що це був один з них. Прошу, не варто звинувачувати Рому в тому, що все так вийшло", — додає Софія.

"Що стосується мене, то я тримаюся, дуже багато читаю, постійно читаю. Присідаю сто раз вранці, спочатку прес та інше. Пишу щоденник. Тепер нарешті на такі речі часу у мене достатньо. Я справляюся", — резюмує Сапега.

Зауважимо, що дівчина вчиться на магістратурі в Європейському гуманітарному університеті Вільнюса.

Софія — громадянка Росії, а російський консул відмовився надавати допомогу в її справі. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не займається долею росіян, які перебували на рейсі Ryanair.

Нагадаємо, 23 травня в Білорусі примусово посадили цивільний рейс Ryanair, а потім затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича, який був на борту. Офіційною причиною посадки літака в Мінську назвали загрозу мінування літака. Щоб затримати опозиціонера, білоруська влада пішла на безпрецедентні кроки: цивільний рейс посадили примусово за допомогою винищувача. Своєю чергою, опозиційні білоруські ЗМІ стверджують, що наказ підняти винищувачі віддав сам Лукашенко, а командиру рейсу, яким летів Протасевич, ймовірно погрожували збити літак, якщо той не змінить маршрут.

Ймовірно, в розмові з бортпровідником рейсу Протасевич просив не приземлятися в Мінську. Протасевич сказав бортпровідника: "Не робіть цього, вони вб'ють мене. Я біженець".

Роман Протасевич — активний учасник акцій проти Лукашенка. Пів року тому режим оголосив журналіста в міжнародний розшук. Його звинувачують в екстремізмі та тероризмі.

Інтерв'ю з Протасевичем: як світ відреагував на відео з опозиціонером

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