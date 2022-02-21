Висилання дипломатів, порожні поверхи та проблеми зі інфраструктурою, що старіє: посол США у Москві розповів про труднощі роботи

За останні п'ять років кількість співробітників посольства США скоротилася приблизно з 1,2 тис. осіб до 150.
Дипломатичній США у Москві буде важко працювати безпечно, якщо висилки американських дипломатів продовжаться.
Про це заявив посол США у Москві Джон Салліван Politico.
"Якщо висилки з боку російського уряду продовжаться, буде дуже важко продовжувати безпечно функціонувати як посольство", — зауважив посол.
За останні п'ять років кількість співробітників посольства США скоротилася приблизно з 1,2 тис. осіб до 150. Найважливіші функції посольства, включаючи оформлення віз, були значною мірою припинені, а деякі об'єкти за межами Москви закриті.
У залах та офісах посольства – тихо, адже у посольстві є цілі поверхи, які не зайняті.
Він заявив, що його турбує, що посольство не зможе отримати російські візи для робітників, які зможуть обслуговувати та замінювати старіє інфраструктуру в будівлі. Посольство вже мали проблеми з ліфтами, генераторами, електричними трансформаторами, паливними баками та водяними помпами.
Нагадаємо, що раніше Росія вислала заступника посла США.
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