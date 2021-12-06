"Вісім чоловіків і вісім жінок": Олаф Шольц представив склад уряду

"Вісім чоловіків і вісім жінок": Олаф Шольц представив склад уряду

В уряді канцлера буде 16 міністрів.

Майбутній канцлер Німеччини Олаф Шольц представив кандидатів від своєї партії в уряд.

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В уряді буде порівну чоловіків та жінок, пише видання Spiegel.

"Для мене важлива рівність. Тому з 16 міністрів - буде вісім чоловіків і вісім жінок", – сказав Шольц. До слова, це він обіцяв ще під час виборчої кампанії. Сам він стане 17 членом уряду.

Шольц представив сім кандидатів у міністри від своєї "Соціал-демократичної партії". Список має такий вигляд:

Міністерство оборони очолить ексміністерка юстиції Крістін Ламбрехт,

Міністерство внутрішніх справ - керівниця соціал-демократів у Гессені Ненсі Фезер,

Міністерство охорони здоров’я - експерт з пандемії Карл Лаутербах,

Міністерство економічного співробітництва та розвитку - колишня міністерка з питань довкілля Свенья Шульце.

"Зелені" висунули у міністри своїх співголів:

Міністерство економіки та захисту клімату очолить Роберт Габек,

Міністерство закордонних справ - Аннален Бербок.

Вільні демократи запропонували свого лідера Крістіана Лінднера на пост міністра фінансів.

Як повідомлялося, соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) виграла вибори в Бундестаг - 25,7%. Для коаліції треба отримати 368 мандатів. Крісло канцлера посяде соціал-демократ Олаф Шольц.

Наприкінці листопада три політичні партії, що пройшли до Бундестагу, домовилися про створення коаліції та розподіл портфелів.

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