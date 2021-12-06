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"Вісім чоловіків і вісім жінок": Олаф Шольц представив склад уряду

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"Вісім чоловіків і вісім жінок": Олаф Шольц представив склад уряду

Associated Press

В уряді канцлера буде 16 міністрів.

Майбутній канцлер Німеччини Олаф Шольц представив кандидатів від своєї партії в уряд.

В уряді буде порівну чоловіків та жінок, пише видання Spiegel.

"Для мене важлива рівність. Тому з 16 міністрів - буде вісім чоловіків і вісім жінок", – сказав Шольц. До слова, це він обіцяв ще під час виборчої кампанії. Сам він стане 17 членом уряду.

Шольц представив сім кандидатів у міністри від своєї "Соціал-демократичної партії". Список має такий вигляд: 

  • Міністерство оборони очолить ексміністерка юстиції Крістін Ламбрехт,
  • Міністерство внутрішніх справ - керівниця соціал-демократів у Гессені Ненсі Фезер,
  • Міністерство охорони здоров’я - експерт з пандемії Карл Лаутербах,
  • Міністерство економічного співробітництва та розвитку - колишня міністерка з питань довкілля Свенья Шульце.

 "Зелені" висунули у міністри своїх співголів:

  • Міністерство економіки та захисту клімату очолить Роберт Габек,
  • Міністерство закордонних справ -  Аннален Бербок.

Вільні демократи запропонували свого лідера Крістіана Лінднера на пост міністра фінансів. 

Як повідомлялося, соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) виграла вибори в Бундестаг - 25,7%. Для коаліції треба отримати 368 мандатів. Крісло канцлера посяде соціал-демократ Олаф Шольц.

Наприкінці листопада три політичні партії, що пройшли до Бундестагу, домовилися про створення коаліції та розподіл портфелів. 

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