"Вісім чоловіків і вісім жінок": Олаф Шольц представив склад уряду

В уряді канцлера буде 16 міністрів.
Майбутній канцлер Німеччини Олаф Шольц представив кандидатів від своєї партії в уряд.
В уряді буде порівну чоловіків та жінок, пише видання Spiegel.
"Для мене важлива рівність. Тому з 16 міністрів - буде вісім чоловіків і вісім жінок", – сказав Шольц. До слова, це він обіцяв ще під час виборчої кампанії. Сам він стане 17 членом уряду.
Шольц представив сім кандидатів у міністри від своєї "Соціал-демократичної партії". Список має такий вигляд:
- Міністерство оборони очолить ексміністерка юстиції Крістін Ламбрехт,
- Міністерство внутрішніх справ - керівниця соціал-демократів у Гессені Ненсі Фезер,
- Міністерство охорони здоров’я - експерт з пандемії Карл Лаутербах,
- Міністерство економічного співробітництва та розвитку - колишня міністерка з питань довкілля Свенья Шульце.
"Зелені" висунули у міністри своїх співголів:
- Міністерство економіки та захисту клімату очолить Роберт Габек,
- Міністерство закордонних справ - Аннален Бербок.
Вільні демократи запропонували свого лідера Крістіана Лінднера на пост міністра фінансів.
Як повідомлялося, соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) виграла вибори в Бундестаг - 25,7%. Для коаліції треба отримати 368 мандатів. Крісло канцлера посяде соціал-демократ Олаф Шольц.
Наприкінці листопада три політичні партії, що пройшли до Бундестагу, домовилися про створення коаліції та розподіл портфелів.
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