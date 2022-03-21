"Вісім сторінок з поверненням в історію та іншою маячнею": Верещук відповіла РФ, що ні про які здачі Маріуполя чи складення зброї не йдеться

"Вісім сторінок з поверненням в історію та іншою маячнею": Верещук відповіла РФ, що ні про які здачі Маріуполя чи складення зброї не йдеться

Україна вимагає, щоб російські військові негайно відкрили коридор для мирних жителів Маріуполя.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій офіційно відповіло на ультиматуми Росії про здачу Маріуполя.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на віцепрем’єрку та главу МінТОТ Ірину Верещук.

У повідомленні йдеться про те, що Міністерство оборони РФ звернулося з офіційним листом до України, де висуває ультиматум, щоб українські захисники склали зброю і покинули Маріуполь. Лише після того вони пропонують "евакуацію мирних жителів".

"Там 8 сторінок з поверненням в історію та іншою маячнею. Вони такого ж листа направили в ООН, Міжнародний комітет червоного хреста та сподівалися, що міжнародні структури відреагують і почнуть тиснути на Україну. Цього не сталося. МКЧХ і ООН розуміють, що це маніпуляція Росії, і що це взяття в заручники людей", - заявила Верещук.

У відповідь Україна вимагає, щоб російські військові негайно відкрили коридор для мирних жителів, щоб отримати змогу вивезти їх з Маріуполя у Запоріжжя.

"Ні про які здачі, складення зброї мови йти не може. Ми вже російську сторону про це повідомили. Я написала: "Ви замість того, щоб витрачати час на 8 сторінок листів – відкрийте просто коридор".

"Ми повідомили ООН та МКЧХ. Тепер чекаємо на реакцію міжнародної спільноти. Це свідома маніпуляція і це реальне взяття в заручники людей", - резюмувала Верещук.

Як повідомлялося, частину мешканців Лівобережного району Маріуполя силоміць вивозять до країни-агресорки, Російської Федерації. У людей забирають український паспорт. Натомість видають папірець, який "не має жодної юридичної ваги і не визнається у всьому цивілізованому світі".

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти скинули надпотужну бомбу на Драматичний театр, в якому ховалися люди.

Додамо, що у блокадному Маріуполі окупанти скинули бомбу на школу мистецтв.

Про це розповів президент Володимир Зеленський.

"Там ховалися люди. Ховалися від обстрілів, від бомбардування. Там не було військових позицій. Там було близько чотирьохсот мирних людей. Переважно – жінки та діти, люди старшого віку. Вони – під завалами. Ми наразі не знаємо, скільки живих", — сказав президент.

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