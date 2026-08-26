Вісім сценаріїв завершення війни: хакери злили переписку голови Сбербанка РФ

Заморозка — найімовірніший сценарій: злито секретну аналітику росіян / © ТСН.ua

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Хакерська група Black8Mirror 25 серпня опублікувала скріншоти аналітичної записки «Сценарії досягнення миру в конфлікті Росія — Україна», яку нібито написав голова правління російського державного «Сбербанка» Герман Греф.

У Black8Mirror стверджують, що саме Герман Греф надсилає аналітику. Ім’я того кому посилають поки що не розголошують, але стверджують, що обидва учасники листування за рівнем свого впливу входять до топ-50 у Росії.

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Російське видання «Агентство» проаналізувало записку і виділило у ній 8 імовірних сценаріїв завершення війни в Україні.

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Перший — вирішальна військова перевага РФ

Імовірність такого результату у найближчі 12-24 місяців Греф оцінює у 7%. До цього сценарію входить повний контроль над окупованими регіонам.

Передумовою такого результату називається друга хвиля мобілізації в РФ не менше 300-500 тисяч осіб.

«Без цього чисельність для масштабного настання недосяжна. Поточні 80 тис. контрактників на квартал за втрат 20-25 тис. на місяць… не дають нарощування», — йдеться у документі.

Водночас, у Кремлі побоюються, що мобілізація — «головний соціальний ризик для Росії». Автори пишуть, що опитування вже фіксують падіння рейтингу Путіна, і його завищено через «спіраль мовчання», а мобілізація може знизити його ще більше.

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Другий сценарій — мир на умовах Росії

Сценарій втрати Україною західної підтримки, за якого Росія отримує «заморожені території», зняття частини санкцій та гарантії невступу України до НАТО у «злитому» документі росіяни оцінюють у 12% на горизонті 12-18 місяців. Оцінку автори пояснили тим, що потрібен збіг одразу трьох факторів — обвалу підтримки США, енергетичної кризи в Європі та кризи в Україні.

Третій — заморожений конфлікт із частковим зняттям санкцій

Цей варіант автори називають найімовірнішим сценарієм (32% на горизонті 6-12 місяців).

Він передбачає заморозку по лінії фронту, частина санкцій знімається і НАТО «залишається закритим для України».

«Максимальна ймовірність тому, що збігаються інтереси всіх ключових гравців: Трамп хоче „deal“ до midterms, Росія хоче зафіксувати території, Європа хоче стабільність, електорат США хоче закінчити», — йдеться у документі.

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Четвертий. «Корейське заморожування» без формальної угоди

Сценарій стабілізації фронту, але збереження війни юридично — його оцінили у 22% у найближчі пів-півтора року. Висока ймовірність пояснюється тим, що «обидві сторони є надто слабкими для перемоги, але надто сильними для поразки».

П’ятий — затяжна війна ще 2-3 роки

Імовірність продовження війни з поточною інтенсивністю оцінюється у 15%.

Шостий — мир на компромісних умовах

Імовірність укладання договору із взаємними поступками автори оцінюють у 5% у найближчі 12-24 місяців. Зазначається, що цей сценарій вимагає політичної трансформації, до якої жодна сторона не готова.

Сьомий — мир на умовах України

Йдеться про повернення Росії до кордонів 2014 чи 1991 року, вступ України до НАТО та виплата репарацій Росією.

Його росіяни самовпевнено оцінили у 2%: «Сценарій вимагає чорного лебедя, якого на горизонті не видно», — вказано у документі.

Восьмий — чорні лебеді

У документі розглядаються варіанти ядерної ескалації, «нового Чорнобиля», зіткнення Росії та НАТО, «палацового перевороту» в Росії, конституційної кризи в Україні, повернення до війни в Ірані, прориву в галузі ІІ-дронів. Імовірність «чорного лебедя» автори оцінюють у 5%.

«Агентство» вказало на те, що у документі є «непряма ознака достовірності». У записці йдеться: «Прогноз зниження ставки до 12–13% до кінця 2026 року дає обрій полегшення». У лютому Греф говорив, що 12% — передбачуваний поріг відновлення інвестиційного зростання.

Нагадаємо, що 25 серпня до Москви на американському військовому літаку неочікувано прибув директор ЦРУ Джон Реткліфф.

На тлі цього візиту США нібито попросили Україну призупинити удари для безпеки Реткліффа.

Також до Москви прибув представник Ватикану Пол Річард Галлахер і вперше за п’ять років зустрівся з Лавровим.

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