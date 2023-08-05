Вісім українських пілотів готові до навчання на F-16 - Politico

Було визначено першу групу українських пілотів, які візьмуть участь у тренуваннях F-16, що наблизить Київ на один крок до розміщення передового бойового літака, який міг би відбити подальше російське вторгнення.

Про це пише Politico.

За словами офіційного представника США та людини, яка знайома з українським плануванням, але які не були уповноважена офіційно говорити про плани, вісім українських пілотів, які вільно володіють англійською, готові розпочати навчання на винищувачі, щойно офіційно план навчання розробляється невеликою кількістю європейських союзників і затверджується Сполученими Штатами. Точний час цієї інструкції залишається неясним.

Представник США також сказав, що 20 пілотів, які трохи володіють англійською, можуть розпочати мовні курси у Сполученому Королівстві вже цього місяця. (Можливо, саме це мав на увазі президент України Володимир Зеленський, коли оголосив про початок підготовки F-16 у серпні. Загалом 32 українські пілоти — достатньо для двох ескадрилій — визначено для потенційної участі у навчальній програмі, але знання англійської мови залишається каменем спотикання.

Коаліція з 11 країн НАТО допоможе українцям навчитися керувати американським військовим літаком, причому більша частина навчання відбудеться в Данії та Румунії. Адміністрація Байдена все ще очікує офіційної пропозиції щодо навчання від європейських союзників, але офіційний представник США сказав, що Вашингтон «сподівається», що запит надійде протягом кількох тижнів.

Офіційні особи США наполягають, що F-16 призначені для багаторічної оборони України, щоб змусити Росію двічі подумати про посилення свого вторгнення в країну. Адміністрація неодноразово заявляла, що не підтримує теракти Києва всередині Росії.

NatSec Daily стало відомо, що українські чиновники пообіцяли, що не будуть використовувати F-16 для польотів над суверенною територією Росії та бомбардування цілей.

Водночас Politico писало 28 липня, що західні партнери наразі не узгодили план підготовки українських пілотів. на винищувачах F-16.

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