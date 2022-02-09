Вислати іноземних військових та повернути зброю: у російському МЗС озвучили умови деескалації навколо України

Вислати іноземних військових та повернути зброю: у російському МЗС озвучили умови деескалації навколо України

Захарова вкотре закликала керівництво НАТО відмовитися від політики "відкритих дверей" і не приймати до своїх лав Україну.

Деескалація на кордоні можлива, якщо українська влада вишле всіх іноземних інструкторів, поверне всю зброю, отриману від західних партнерів для захисту від нового вторгнення РФ, та відмовиться від спільних навчань з Північноатлантичним альянсом.

Про це на тлі все більшого тиску країн Заходу на Москву через її погрози на адресу Києва заявила речниця російського МЗС Марія Захарова під час брифінгу у середу, 9 лютого.

"Припинити спільні навчання ЗСУ та країн НАТО, а також вивести всі раніше поставлені Києву іноземні озброєння за межі української території", — сказала вона.

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Вона вкотре закликала керівництво НАТО відмовитися від політики "відкритих дверей" і не приймати до своїх лав Україну.

Крім того, Захарова закликала Київ перечитати текст Мінських угод, перш ніж робити заяви про особливий статус Донбасу. Водночас вона наголосила, що уявлення Москви про відповідний статус так званих самопроголошених республік регіону повністю співпадає з текстом згаданих домовленостей.

Нагадаємо:

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розкритикував ідею "фінляндизації" України. Він вважає, що Україна повинна сама вирішувати питання вступу до Альянсу.

Очільник європейської дипломатії описав ситуацію з планами вторгнення Росії | Новини світу

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