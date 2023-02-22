"Виснажливі криваві війни із величезними жертвами": політолог дав похмурий прогноз на наступні десятиліття

Портников попереджає про можливе зіткнення двох таборів – ринкових демократій та ринкових диктатур.

Часи відносного миру у світі можуть піти канути у лету і не виключено, що наступні кілька десятиріч будуть "періодом виснажливих кривавих воєн із величезними жертвами".

Таку думку висловив український політолог і публіцист Віталій Портников в інтерв'ю Radio NV.

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"Ми тільки увійшли в період виснажливих кривавих війн із величезними жертвами серед людства. Всі найближчі десятиріччя будуть десятиріччями таких випробувань. Час, який був до 2022 року, може за наше з вами життя ніколи не повернутися", – припустив Портников.

За його словами, зараз настав "реальний час зіткнення між ринковими демократіями та ринковими диктатурами".

Політолог пояснив, що раніше СРСР і комуністичний Китай "могли не воювати з цивілізованим світом, тому що жили своїм життям". Ці країни були диктатурами планової економіки, і їхні громадяни не знали, як живуть люди в інших частинах світу.

З ринковими диктатурам — зовсім інша ситуація, адже ринок — "це завжди конкуренція, зокрема і конкуренція інформації".

"Ринок примушує так чи інакше використовувати чужі технології, які можуть бути небезпечні для диктатур, зокрема інформаційні. І єдина можливість ринковим диктатурам вижити — це знищення ринкової демократії", — каже Портников.

На думку експерта, співіснування ринкових демократій і ринкових диктатур було можливим під час перебудови останніх з диктатур планової економіки, як це було в випадку з Китаєм і РФ, однак наразі цю перебудову завершено.

"Зараз наступила інша епоха: або переможуть ті, або інші", — підсумував Портников.

Раніше президент Володимир Зеленський попередив про загрозу світової війни, якщо Китай підтримає Росію.

А прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що поразка України у війні з РФ може стати прелюдією до Третьої світової війни.

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