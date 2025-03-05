Високопосадовці Трампа зв’язуються із Зеленським, щоб спробувати повернути переговори в потрібне річище — CNN

Адміністрація Трампа впевнена, що дискусії щодо відновлення угоди про корисні копалини йдуть у правильному напрямку.

Два джерела, знайомі з обговореннями, повідомили, що високопосадовці американського президента Дональда Трампа провели зворотні переговори з президентом України Володимиром Зеленським та його командою.

Про це пише CNN.

Офіційні особи Трампа наголосили на важливості стабілізації відносин із Білим домом якнайшвидше, і закликали українців повернутися до переговорів перед виступом президента в Конгресі, повідомили джерела.

Серед тих, хто звернувся до президента України Володимира Зеленського, є представник Трампа в Україні Кіт Келлог, повідомило одне з джерел. Потім швидко став пост в X Зеленського.

Один чиновник Білого дому повідомив CNN, що угода про рідкісні мінерали з Україною ще не підписана. Міністр фінансів Скотт Бессент, який бере безпосередню участь в обговоренні угоди, сказав Fox News, що наразі не планується її підписання до виступу Трампа.

Однак представник Білого дому стверджував, що адміністрація Трампа впевнена, що дискусії щодо відновлення угоди про корисні копалини йдуть у правильному напрямку.

Зокрема, президент, який планує торкнутися теми війни за кордоном під час своєї промови, включно з війною між Україною та Росією, дуже хоче оголосити про перемогу в угоді з корисними копалинами, сказав неназваний американський чиновник.

Нагадаємо, що раніше віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс сказав, що Дональд Трамп все ще "відданий угоді про рідкісноземельні мінерали".

Додамо, що спікер Палати представників США Джонсон також виступає за негайне укладення угоди про рідкісноземельні метали.

Раніше президент Володимир Зеленський своєю чергою запевнив, що угоду про мінерали та безпеку Україна готова підписати "в будь-який час і в будь-якому зручному форматі".

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