Високопосадовці України, РФ та США зустрінуться у Саудівській Аравії — Трамп

Інших деталей про зустріч Трамп не озвучив.

Президент США Дональд Трамп 14 лютого 2025 року анонсував зустріч високопосадовців США, України та Росії наступного тижня у зустріч у Саудівській Аравії.

Про це він заявив під час зустрічі в Овальному кабінеті Білого дому.

"Завтра відбудеться зустріч у Мюнхені, а наступного тижня — в Саудівській Аравії", — додав він.

"Не з моєю участю чи участю Путіна, але з топовими посадовцями", — зазначив американський президент.

За його словами, Україна братиме участь в обох зустрічах.

"Ми подивимося, чи зможемо покласти край цій жахливій, жорстокій, кривавій війні. Ми хочемо її закінчити", — резюмував Трамп.

Раніше він заявив, що у Мюнхені відбудеться зустріч представників Росії та США. Хоча офіційно про участь Росії в Мюнхенській безпековій конференції не оголошувалося. Держава-агресорка не бере участі у цьому саміті від 2022 року, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Водночас в Офісі президента заперечують зустріч з росіянами в Мюнхені. Жодних передумов для розмови з представниками держави-агресорки в української сторони немає. В ОП запевняють, що жодних передумов для розмови з представниками держави-агресорки в української сторони немає.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.