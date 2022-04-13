"Вистачить йому пожиттєво": Арестович спрогнозував подальшу долю Медведчука

Спершу затриманий дасть в Україні покази, зокрема про підготовку Росією війни.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович висловив думку, що після рішення суду щодо затриманого нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука його долю вирішуватиме президент України Володимир Зеленський.

Про це Арестович сказав в ефірі 24 каналу.

"Думаю, що вирішуватиме усе президент України, ну суд спершу, а потім президент, якщо його (Медведчука –ред.) засудять. Тому що президент – єдиний, хто може ухвалити рішення про його обмін, наприклад, на українських військовополонених", – сказав радник голови ОП.

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Він додав, що спершу Медведчук дасть покази, які дозволять Україні дізнатися, як Росія готувала війну та скільки часу це тривало. І після цього можливий суд.

"Судитимуть його не за всім пулом злочинів, які він скоїв – від моральних до політичних, – а за тим, що вдасться довести. А ми всі розуміємо, що знати і довести – це різні речі. Але, як мені здається, і того, що буде доведено, вистачить йому пожиттєво", – розповів Арестович.

Він також сказав, що наразі складно оцінити обмінний потенціал Медведчука.

"З одного боку, він є кумом Путіна, а з іншого – Путін може бути на нього дуже злий за ті 5 мільярдів і ті роки зусиль, які пішли в нікуди", – резюмував Арестович.

Нагадаємо, 12 квітня президент України Володимир Зеленський та СБУ повідомили про затримання Медведчука, переодягненого в українську військову форму.

Арестович повідомив, що затримали Медведчука не в Києві та розповів, чим він цінний для України.

ТСН зібрала найяскравіші меми про затримання Медведчука

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