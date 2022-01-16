"Вистояли, незважаючи ні на що": Зеленський у День пам'яті "кіборгів" закликав українців пам’ятати героїв

"Вистояли, незважаючи ні на що": Зеленський у День пам'яті "кіборгів" закликав українців пам’ятати героїв

В Україні 16 січня відзначають День пам’яті захисників Донецького аеропорту.

Президент Володимир Зеленський закликав українців пам’ятати героїв-захисників Донецького аеропорту.

"День пам’яті захисників Донецького аеропорту. День "кіборгів", які вистояли, незважаючи ні на що. День людей, чий дух міцніший, ніж перекриття терміналів ДАПу", – написав президент на сторінці у Facebook.

За словами Зеленського, своєю безстрашністю та незламністю "кіборги" показали всім, що боротися за свою землю потрібно до кінця.

Як тривала боротьба за аеропорт, а також історії "кіборгів", які його захищали до останнього - у наших найкращих спецпроєктах.

Нагадаємо:

16 січня в Україні — день пам’яті Кіборгів. Це важлива для українців пам’ятна дата, яку запровадили за ініціативи бійців, що вижили у боях за Донецький аеропорт. Цього дня в Україні проводять пам’ятні заходи, щоб вшанувати захисників, які поклали життя за свою державу. В народі їх називають “Кіборгами”. Сьогодні вони є символом патріотизму та відданості незалежній Україні. Всі бійці, які захищали ДАП, отримали державні нагороди (деякі з них — посмертно).

Легендарні кіборги: в Україні вшанували пам'ять захисників Донецького аеропорту

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