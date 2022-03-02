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Виступ Байдена у Конгресі та нова зброя від українських друзів: п'ять головних новин за ніч

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Виступ Байдена у Конгресі та нова зброя від українських друзів: п'ять головних новин за ніч

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять головних новин за ніч: 

  • Наступні кілька місяців, тижнів чи днів для України будуть складними. Про це президент США Джо Байден сказав під час щорічного звернення "Про становище держави" (State of the Union) на засіданні обох палат Конгресу Сполучених Штатів. Читати далі –>
  • США закривають повітряний простір для російських літаків через розв'язану Російською Федерацією війну проти України. Читати далі –>
  • До України прямує зброя від друзів та партнерів, яка допоможе перемогти агресора. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Читати далі –>
  • Світовий банк готує для України пакет допомоги у 3 млрд доларів на найближчі місяці, а наступного тижня МВФ ухвалить рішення щодо екстреного фінансування обсягом до 1,4 млрд доларів. Про це йдеться у спільній заяві Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Читати далі –>
  • Росія вже ввела на територію України понад 80% свого бойового потенціалу, який зосереджувався раніше вздовж українського кордону. Окупанти готуються до наступу на Київ й оточення Харкова. Про це заявив високопоставлений представник Пентагону. Читати далі –>

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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