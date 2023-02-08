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Виступ Байдена у Конгресі та зростання кількості жертв землетрусу у Туреччині та Сирії: головні новини ночі 8 лютого

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
3695
Час на прочитання
1 хв
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Виступ Байдена у Конгресі та зростання кількості жертв землетрусу у Туреччині та Сирії: головні новини ночі 8 лютого

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 8 лютого: 

  • Смертоносний землетрус у Туреччині та Сирії забрав життя понад 7700 жертв Читати далі –>
  • Байден виступав в Конгресі з промовою "Про стан держави» Читати далі –>
  • Байден назвав війну РФ проти України та ковід основними причинами світової інфляції Читати далі –>
  • "Ми будемо з вами стільки, скільки потрібно": Байден заявив про те, що Америка єдина в підтримці України Читати далі –>
  • "Відновити дух країни: основне із щорічного виступу Байдена в Конгресі Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
3695
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