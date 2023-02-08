Виступ Байдена у Конгресі та зростання кількості жертв землетрусу у Туреччині та Сирії: головні новини ночі 8 лютого

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
Головні новини ночі 8 лютого:
- Смертоносний землетрус у Туреччині та Сирії забрав життя понад 7700 жертв Читати далі –>
- Байден виступав в Конгресі з промовою "Про стан держави» Читати далі –>
- Байден назвав війну РФ проти України та ковід основними причинами світової інфляції Читати далі –>
- "Ми будемо з вами стільки, скільки потрібно": Байден заявив про те, що Америка єдина в підтримці України Читати далі –>
- "Відновити дух країни: основне із щорічного виступу Байдена в Конгресі Читати далі –>
Читайте також: