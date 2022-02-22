Виступ Путіна — це виклик усім колишнім радянським республікам, ніхто не захищений — Батенко

Політик підкреслив, що очільник Російської Федерації кинув виклик усьому світові.

Світ повинен зрозуміти: якщо не буде жорсткої реакції ззовні, Росія піде далі. І це стосується не тільки України.

Про це з трибуни Верховної Ради заявив співголова депутатської групи Партія "За майбутнє" Тарас Батенко.

"Світ знаходиться в зовсім іншій безпековій ситуації, яка склалася після 1945 чи 1991 років. Україна майже знаходиться в гарячій фазі війни, а світ — у гарячій фазі холодної війни", — зауважив парламентарій.

Політик підкреслив, що очільник Російської Федерації кинув виклик усьому світові, усім народам колишнього Радянського Союзу, адже їхні кордони агресор також може переглянути.

"Ми зрозуміли з його слів, що Україна — на особливому рахунку. Але ми хочемо нагадати, що мати «городов руських» — це місто Київ, і жоден українець сьогодні не ставить питання перегляду будь-яких кордонів за межами своєї території", — акцентував Батенко.

Український парламент має говорити одним голосом та розділяти відповідальність, зокрема і з президентом України, вважає Батенко.

Депутат підкреслив, що в спільній заяві українського парламенту констатується акт агресії з боку Росії. РФ є стороною конфлікту, підкреслюється терористичний характер так званих "ЛНР" і "ДНР". Народні депутати підтримують негайне скликання Радбезу ООН, наполягають на поновленому складі ОБСЄ.

"Світ повинен зрозуміти: якщо не буде жорсткої реакції ззовні, вони підуть далі. І це стосується не тільки України", — наголосив Батенко.

У своїй промові депутат не виключив введення воєнного стану в Луганській та Донецькій областях і потенційного розірвання дипломатичних стосунків із країною-агресором, якщо таке рішення ухвалить президент України. Парламент має підтримати це, додав політик.

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