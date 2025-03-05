Виступ Трампа у Конгресі: обіцянка "золотого віку" у США та кілька речень про війну в Україні

Виступ американського президента тривав півтори години.
У США завершилася промова президента США Дональда Трампа перед американським Конгресом у ніч на 5 березня 2025 року.
ТСН.ua зібрав для вас найголовніші тези з виступу очільника американської нації.
- Трамп розповів, що отримав лист від українського президента Володимира Зеленського із заявою про готовність якнайшвидше сісти за стіл переговорів про мир.
- Він заявив про "потужні сигнали" від російської сторони про готовність до мирних переговорів щодо України.
- Говорячи про війну в Україні, закликав "зупинити це божевілля" та закликав до діалогу.
- США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо її народ виявить таке бажання, Штати отримує її "так чи інакше".
- Америка почала повертати контроль над Панамським каналом, американська компанія уклала угоду.
- Вашингтон збільшить тарифи на імпортні товари, Китай, Індія та Євросоюз мають бути готові до мит у відповідь США, вони набудуть чинності 2 квітня 2025 року.
- Конгрес має виділити фінансування на створення передової системи ПРО Golden Dome.
- Умовою наймання спеціалістів у будь-яких сферах мають бути професійні навички, а не раса, стать чи гендер.
- Трамп презентував програму продажу громадянства США за 5 млн доларів.
- Американський президент анонсував найбільшу депортаційну операцію в історії США та смертну кару за вбивство поліцейських.
- Трамп розповів про будівництво газопроводу в Алясці та розробку рідкісноземельних металів у США
- Американський лідер заявив про замороження міжнародної допомоги та вихід з різноманітних міжнародних інституцій.
- США поставить американський прапор на Марсі "і далеко за його межами".
- Трамп пообіцяв Америці "золотий вік".
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що високопосадовці Трампа зв’язуються із Зеленським, щоб спробувати повернути переговори в потрібне річище. Офіційні особи Трампа наголосили на важливості стабілізації відносин із Білим домом якнайшвидше, і закликали українців повернутися до переговорів.
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