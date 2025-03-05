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Виступ Трампа у Конгресі: обіцянка "золотого віку" у США та кілька речень про війну в Україні

Виступ Трампа у Конгресі: обіцянка "золотого віку" у США та кілька речень про війну в Україні

Під час виступу у Конгресі американський президент Дональд Трамп розповів про лист від українського президента Володимира Зеленського

Виступ американського президента тривав півтори години.

У США завершилася промова президента США Дональда Трампа перед американським Конгресом у ніч на 5 березня 2025 року. 

ТСН.ua зібрав для вас найголовніші тези з виступу очільника американської нації. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що високопосадовці Трампа зв’язуються із Зеленським, щоб спробувати повернути переговори в потрібне річище. Офіційні особи Трампа наголосили на важливості стабілізації відносин із Білим домом якнайшвидше, і закликали українців повернутися до переговорів. 

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