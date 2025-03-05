Виступ Трампа у Конгресі, масований удар по Одесі: головні новини ночі 5 березня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 5 березня 2025 року:

Трамп пообіцяв "невтомно працювати" для завершення війни в Україні Читати далі –>

Масований удар по мирній Одещині: загинув 77-річний чоловік Читати далі –>

Виступ Трампа у Конгресі: обіцянка "золотого віку" у США та кілька речень про війну в Україні Читати далі –>

Берлін хоче виділити Києву ще понад 3 млрд євро Читати далі –>

Трамп прочитав лист від Зеленського у Конгресі та заявив про "сильні сигнали до миру від РФ" Читати далі –>

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