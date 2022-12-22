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Виступ Зеленського у Конгресі США та спілкування з Байденом: головні новини ночі 22 грудня

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1627
Час на прочитання
1 хв
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Виступ Зеленського у Конгресі США та спілкування з Байденом: головні новини ночі 22 грудня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 22 грудня: 

  • Перелом у війні та перемога України за розуми світу: основні тези виступу Зеленського у Конгресі Читати далі –>
  • Путін зазнав провалу, а українці не залишаться наодинці: головні заяви Байдена і Зеленського Читати далі –>
  • У Вашингтоні Зеленський поспілкувався з Пелосі та сенаторами: про що говорили Читати далі –>
  • Прапори, бурхливі оплески та обійми: виступ Зеленського в американському Конгресі у фото Читати далі –>
  • Зеленський у США наголосив про важливість створення дієвого повітряного щита для України Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
1627
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