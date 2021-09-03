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Виступ Зеленського у Стенфордському університеті та співпраця "Талібану" з Китаєм: п'ять новин, які ви могли проспати

Виступ Зеленського у Стенфордському університеті та співпраця "Талібану" з Китаєм: п'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • У межах робочого візиту до США президент України Володимир Зеленський відвідав Стенфордський університет, що у Каліфорнії, та виступив перед експертним середовищем. Читати далі –>
  • Військовий журналіст Андрій Цаплієнко розповів, кого передовсім таліби розстрілюють в Афганістані. Читати далі –>
  • У Пентагоні заявили, що не збираються надавати військову підтримку силам, які ведуть збройну боротьбу проти руху "Талібан" в афганській провінції Панджшер. Читати далі –>
  • Гуманітарна авіаслужба ООН відновлює польоти до Афганістану для доставлення гуманітарних вантажів. Читати далі –>
  • Радикальний рух "Талібан" розглядає Китай як основного міжнародного партнера. Читати далі –>

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