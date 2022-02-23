Виступ Зеленського в Мюнхені став "холодним душем" для політичного естеблішменту – посол України

Промова президента України зіграла роль "будильника" для напівсплячого товариства, вважає посол держави в Німеччині.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник розповів, що виступ українського президента Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки став "холодним душем" для політичного естеблішменту, аджецей виступ стосувався і певною мірою позиції попереднього та нинішнього уряду в Берліні щодо базових для України тем.

Про це посол сказав 22 лютого під час спільного марафону ток-шоу "Право на владу" та програми "Твій вечір" на каналі "1+1".

"Я мав честь бути в цей момент в залі, коли виступав Володимир Зеленський. І, повірте мені, це була фантастична атмосфера. Нашого голову держави зустрічали стоячи та оплесками", – розповів Мельник.

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"Що стосується самого впливу цього виступу, то ще під час виступу і одразу після нього була величезна кількість коментарів, і наступного дня не було головних газет, які б не звернули увагу на цей виступ. Він став свого роду таким "холодним душем" для політичного естеблішменту, в тому числі і в Німеччині. Адже цей виступ стосувався і певною мірою позиції попереднього та нинішнього уряду в Берліні щодо базових для України тем. Це – і європейська перспектива, членство в ЄС, це і наше приєднання до НАТО. Це справді зіграло роль такого "будильника" для напівсплячого товариства", ­– розповів посол України в Німеччині.

Нагадаємо, що 19 лютого під час виступу в Мюнхені Зеленський, зокрема, розкритикував архітектуру світової безпеки, назвавши її крихкою. А правила світової безпеки, які світ погодив десятки років тому, президент України назвав "сиропом від кашлю, коли потрібна вакцина від коронавірусу".

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