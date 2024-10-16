Виступ Зеленського в Раді: головні заяви про війну і План перемоги

Президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді 16 жовтня і представив План перемоги. Глава держави також заявив, що президент РФ Володимир Путін "збожеволів" і "хоче тільки війни". А ще Зеленський висловився щодо замороження війни та торгівлі територіями.

Головні заяви Зеленського з виступу в Раді читайте на ТСН.ua.

План перемоги – пункти

Зеленський представив у парламенті План перемоги. Він складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків:

пункт перший – геополітичний,

пункти другий і третій – військові,

пункт четвертий – економічний,

пункт п’ятий – безпековий.

Пункти розраховані за часом. Перші чотири – це час війни, щоб її завершити. П’ятий пункт – на час після війни, щоб гарантувати безпеку.

Перший пункт

Щодо першого пункту Плану перемоги, то Зеленський уточнив, що йдеться про запрошення України до НАТО. Відсутність держави в Альянсі спонукала РФ посягати на безпеку країни.

"Тепер факт запрошення для України до НАТО може стати справді фундаментальним для миру. Ми розуміємо, що членство в НАТО – це питання подальшого, а не теперішнього. Але Путін має побачити, що його геополітичні розрахунки програшні", – висловився президент.

Другий пункт

Другий пункт Плану перемоги – незворотне зміцнення оборони України проти агресора.

"Є чіткий перелік зброї, яка здатна підтримувати таку силу наших воїнів. А завдяки Курській операції ми побачили, що Путін не має достатньо сили, щоб триматися, коли ми тиснемо справді міцно", – додав він.

Ключем до реалізації другого пункту Плану перемоги є:

продовження операцій Сил оборони у визначених районах ворожої території;

посилення позицій Сил оборони та знищення наступального потенціалу ворога на окупованій території України;

допомога партнерів у комплектуванні бригад резерву для ЗСУ;

виведення ППО на рівень, достатній для захисту міст і сіл від ракет і дронів, а також спільні захисні операції з сусідами в Європі для збиття ворожих цілей у межах доступу повітряного щита партнерів;

розширення операцій із застосуванням українських ракет і дронів, інвестиції в розширення їхнього виробництва в Україні;

зняття партнерами обмежень на застосування далекобійної зброї на всій окупованій території України і на території Росії – по обʼєктах воєнної інфраструктури. Надання Україні відповідних далекобійних ракет, дронів та інших засобів ураження;

надання Україні в реальному часі супутникових даних і даних, що отримуються іншими засобами розвідки.

Цей пункт також має таємний додаток.

Третій пункт

Третій пункт Плану перемоги – стримування. Зеленський повідомив, що під нього теж є таємний додаток, який отримали лідери США, Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини.

"Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку Росії та який звузить варіативність дій РФ до таких перспектив: або приєднатися до чесного дипломатичного процесу для справедливого завершення війни, або гарантовано втратити можливість продовжувати агресивну війну внаслідок застосування Україною наданого пакету стримування згідно з визначеними військовими цілями", – пояснив президент.

"Тобто пакет стримування – це факт, що Росія або йде в дипломатію, або йде… до втрати її машини війни. Мир завдяки силі", – додав глава держави.

Четвертий пункт

Четвертий пункт Плану перемоги – стратегічний економічний потенціал. Зеленський сказав, що Україна пропонує США разом з визначеними партнерами, зокрема ЄС, укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних у державі критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу.

"Це угода, що органічно доповнить і посилить наявну систему економічного тиску на Росію, а саме – всі наявні санкції проти Росії, обмеження нафтової ціни, обмеження експорту до Росії та інші заходи тиску", – сказав президент.

Він зазначив, що поклади критичних ресурсів в Україні разом з її глобально важливим потенціалом у виробництві енергії та продовольства є одними з ключових загарбницьких цілей РФ у війні.

Економічний пункт стратегії має таємний додаток, який передається лише визначеним партнерам.

П’ятий пункт

П’ятий пункт Плану перемоги розрахований на післявоєнний час. Зеленський сказав, що після цієї війни Україна матиме один з найдосвідченіших і найбільших військових контингентів. Цей досвід має бути використаний для зміцнення оборони Альянсу та гарантування безпеки в Європі.

"Передбачаємо в разі згоди партнерів заміщення окремих військових контингентів збройних сил США, які дислоковані в Європі, українськими підрозділами. Після війни", – наголосив президент.

Зеленський назвав терміни закінчення війни

Зеленський переконаний, що війна в Україні може завершитися вже 2025 року, якщо вдасться реалізувати План перемоги:

"Якщо почати рухатися цим Планом перемоги вже зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше наступного року".

Він додав, що План перемоги – це шлях посилення України, яке потрібне, щоб не лише захистити позиції, але й прокласти міст до проведення другого Саміту миру, який поставить справедливу для держави крапку в цій війні.

"Путін збожеволів"

За словами Зеленського, реалізація Плану перемоги не залежить від Росії, адже вона не шукає чесного миру, натомість Путін прагне лише війни.

"Путін збожеволів. І він хоче абсолютно, хоче тільки війни. Він сам особисто не зміниться. Він надто з минулого, надто вчорашній. Він глухий до всіх інших", – сказав президент України.

Він зазначив, що держава спільно з партнерами повинна змінити обставини так, "щоб Росія була примушена до миру".

Зеленський назвав країни з "коаліції злочинців"

Зеленський заявив, що "в коаліції злочинців разом з Путіним" є ще дві країни – Північна Корея та Іран. Росія також співпрацює з Китаєм. Так, українська розвідка фіксує не лише передавання зброї з КНДР, але й робітників для російських заводів та особовий склад для армії.

Президент згадав і про "допомогу іранського режиму для Путіна" та "співпрацю Китаю з Росією".

"Попри заяви, Пекін утримується від справді серйозних дієвих кроків для того, щоб зупинити Путіна, зупинити агресію і порушення Росією статуту ООН", – сказав глава держави.

Чи буде замороження війни?

"Росія повинна програти у війні проти України. Це не замороження. Це не торгівля територіями чи суверенітетом України. Ми повинні реалізувати План перемоги, щоб примусити Росію бути на Саміті миру та бути готовою закінчити війну", – наголосив Зеленський.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТЕРМІНОВО! Зеленський УПЕРШЕ ПУБЛІЧНО ПРЕДСТАВИВ ПЛАН ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ

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