Віталій Кім підтримав необхідність мирних перемовин
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім підтримав необхідність мирних переговорів і прагнення до політичного врегулювання.
“Я за мир”, - лаконічно висловився очільник Миколаївщини в інтерв’ю виданню “Новини N”.
Відповідаючи на питання про перспективи мирних переговорів, Віталій Кім підкреслив, що вони назріли, і обидві сторони можуть бути до цього готові.
“Логіка моя підказувала ще 2 роки тому, що ці переговори будуть можливі з обох боків тоді, коли буде дуже критична ситуація. Бо коли тобі погано, ти можеш терпіти довго, але не нескінченно довго. Тому переговори назріли”, - зазначив очільник Миколаївської ОВА.