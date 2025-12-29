Віталій Кім підтримав необхідність мирних перемовин

Реклама

“Я за мир”, - лаконічно висловився очільник Миколаївщини в інтерв’ю виданню “Новини N”.

Відповідаючи на питання про перспективи мирних переговорів, Віталій Кім підкреслив, що вони назріли, і обидві сторони можуть бути до цього готові.

“Логіка моя підказувала ще 2 роки тому, що ці переговори будуть можливі з обох боків тоді, коли буде дуже критична ситуація. Бо коли тобі погано, ти можеш терпіти довго, але не нескінченно довго. Тому переговори назріли”, - зазначив очільник Миколаївської ОВА.