Віталій Кім розповів, чи готується до виборів

Віталій Кім

Реклама

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім запевнив, що не готується до виборів, бо не було такої команди.

Про це він сказав в інтерв’ю Новини.LIVE.

«Зараз найважливіше — отримати вигідні умови для України. Як би це не звучало, хочеться справедливого миру, але маємо отримати вигідні умови, тому що ворог продовжує накопичувати сил… Я дуже сподіваюся на мирний трек, бо хочу працювати у мирній Україні», — пояснив Кім.

Реклама

Голова ОВА заявив, що наразі ніякої підготовки до будь-яких виборів — чи то президентських, парламентських чи місцевих — ні до референдуму щодо мирного плану він не веде.

«Не готуюся, бо не було такої команди. Нема нічого неможливого. На Миколаївщині ми можемо це організувати, але не готуємося. Я думаю, що це питання другорядне. Перше — це мир», — зазначив Кім.

Також він переконаний, що за базових умов регіон здатен підготувати виборчий процес за 1–2 місяці. Проте потрібна законодавча база.

Крім того, голова ОВА наголосив, що для ВПО має бути гарантоване право голосу

Реклама

«Дуже важливе питання, щоб забезпечити право голосу усіх ВПО. Як це реалізувати — питання відкрите. Я вважаю, що це обов’язково треба робити, незалежно від того, де ти. Є дуже багато людей, які постраждали і були змушені переселитися. Права, які є в них обов’язкові до реалізації», —сказав Віталій Кім.

Раніше президент Зеленський заявив, що готовий до виборів під час війни, але за умови.