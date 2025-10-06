ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
656
Час на прочитання
1 хв

Віталій Кім зробив гучну заяву про "кайфове" життя українців під час війни

Віталій Кім вважає, що Україна має «дуже гарні умови» під час війни, порівняно, наприклад, з Єменом або Афганістаном.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім / © Миколаївська обласна військова адміністрація

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що під час війни українці живуть, кайфуючи: з караоке, концертами, ресторанами. На думку посадовця, скаржитися нема на що.

Про це він розповів у інтерв’ю виданню «Главком».

Кім зауважив, що під час війни в Україні не сталося дефолту та обвалу гривні. Завдяки підтримці іноземних партнерів і політиці уряду «країна живе».

Очільник Миколаївської ОВА сказав, що все пізнається у порівнянні.

«Порівняйте, як живуть у війні Афганістан чи Ємен, чи Палестина. Вибачте, ми живемо, кайфуючи — з караоке, концертами, ресторанами і всім іншим. Нам жалітися нема чого, дуже гарні умови у нас, хай там що не звучало під час війни», — висловився Кім.

Водночас він звернув увагу на очевидно різну ситуацію для людей, які живуть умовно в Херсоні, і для тих, що живуть у Тернополі.

«Різні питання обговорюються в щоденному житті, зовсім інша проблематика. І цей розрив стає дедалі більшим», — вважає посадовець.

До слова, Віталій Кім заявив, що вірить у закінчення війни дипломатичним шляхом, оскільки в будь-якому разі буде підписано певний документ. Він висловив свій особистий прогноз: війна «закінчиться в діапазоні від двох місяців до року».

Дата публікації
Кількість переглядів
656
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie