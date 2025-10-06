Віталій Кім зробив гучну заяву про "кайфове" життя українців під час війни

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім / © Миколаївська обласна військова адміністрація

Реклама

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що під час війни українці живуть, кайфуючи: з караоке, концертами, ресторанами. На думку посадовця, скаржитися нема на що.

Про це він розповів у інтерв’ю виданню «Главком».

Кім зауважив, що під час війни в Україні не сталося дефолту та обвалу гривні. Завдяки підтримці іноземних партнерів і політиці уряду «країна живе».

Реклама

Очільник Миколаївської ОВА сказав, що все пізнається у порівнянні.

«Порівняйте, як живуть у війні Афганістан чи Ємен, чи Палестина. Вибачте, ми живемо, кайфуючи — з караоке, концертами, ресторанами і всім іншим. Нам жалітися нема чого, дуже гарні умови у нас, хай там що не звучало під час війни», — висловився Кім.

Водночас він звернув увагу на очевидно різну ситуацію для людей, які живуть умовно в Херсоні, і для тих, що живуть у Тернополі.

«Різні питання обговорюються в щоденному житті, зовсім інша проблематика. І цей розрив стає дедалі більшим», — вважає посадовець.

Реклама

До слова, Віталій Кім заявив, що вірить у закінчення війни дипломатичним шляхом, оскільки в будь-якому разі буде підписано певний документ. Він висловив свій особистий прогноз: війна «закінчиться в діапазоні від двох місяців до року».