Віталій Кличко розповів про поїздку його брата Володимира на схід: привіз на передову дрони, тепловізори та турнікети

Володимир Кличко привіз на передову дрони, тепловізори та іншу допомогу захисникам, яку придбав за власні кошти та залучив від благодійників.

Про це повідомив у Facebook його брат, мер Києва Віталій Кличко.

«Володимир, уже не вперше, кілька днів провів на сході України, де відвідав наших захисників на передовій. Передав те найнеобхідніше, що просили захисники. Зокрема, Володя сам закупив 4 великих унікальних дрони для виконання спеціальних завдань. А також відвіз допомогу, яку залучили від благодійників: понад 60 FPV-дронів (дронів-камікадзе), півтора десятка дронів-розвідників Mavic, тепловізори, більше сотні індивідуальних турнікетів SAM та турнікети вузлові й тазові шини для медичних служб на фронті», - повідомив Віталій Кличко.

Під час цієї поїздки Володимир Кличко побував у 6 бригадах. Поспілкувався з бійцями, підтримав їх, зазначив Віталій Кличко.

Він також переказав враження Володимира від спілкування з бійцями.

«Наші захисники тримаються в щоденних запеклих боях, під постійними обстрілами, в спеку і дощ. Втрачають побратимів і отримують поранення. Але запевняють, що духом не падають, нищитимуть і далі ворога та звільнятимуть нашу країну від агресора», - наголосив Віталій Кличко.