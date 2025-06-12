Вітання від Рубіо з днем Росії: Сибіга зробив жорстку заяву

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / © Facebook/Міністерство закордонних справ України

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував той факт, що «деякі країни» привітали російський народ із днем РФ на тлі агресії проти українців, яка триває.

Свою заяву Сибіга озвучив журналістам на полях міністерської зустрічі у форматі «Веймар+» у Римі.

«Мені, як міністру країни, яка воює, сьогодні вранці було особливо неприємно читати публічні привітання деяких країн на адресу російського агресора. Які публічно вітали Росію з національним святом. Вітали країну-агресора», — висловився очільник МЗС України.

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Він акцентував неможливості будь-якого винагородження Росії — країни-агресора.

«І я маю моральне право це озвучувати», — наголосив Сибіга.

Нагадаємо, на сайті Державного департаменту США з’явилася заява держсекретаря Марко Рубіо, де він привітав росіян із днем РФ. Він також заявив, що США «прагнуть конструктивної взаємодії з РФ з метою досягнення міцного миру між Росією та Україною».

Зауважимо, за результатами лютневого опитування підконтрольного Кремлю Всеросійського центру вивчення громадської думки, близько 67% опитаних росіян підтримують війну проти України, а 65% вважають, що бойові дії «йдуть добре» для Москви.

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Що святкують у день Росії?

День Росії — це державне свято Російської Федерації. Його встановили на згадку про ухвалення Декларації про державний суверенітет РРФСР (Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки) — це відбулося 12 червня 1990 року. У цей день РФ офіційно проголосила незалежність від СРСР.