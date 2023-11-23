"Вітер змін вже тут": Орбан привітав перемогу проросійської партії у Нідерландах

Угорський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який відомий своїми проросійськими поглядами, висловив радість з приводу перемоги на парламентських виборах у Нідерландах ультраправої та антиєвропейської Партії свободи (PVV) Герта Вілдерса.

Про це очільник уряду Угорщини написав у Twitter.

"Вітер змін вже тут! Вітаємо Герта Вілдерса з перемогою на виборах у Нідерландах!", - йдеться у його повідомленні.

Угорський прем'єр також доповнив допис GIF-файл з уривком кліпу на пісню гурту Scorpions — Wind of Change.

Нагадаємо, стало відомо, що на виборах у Нідерландах перемагає ультраправа проросійська партія, яку очолює політик Герт Вілдерс. PVV отримує 35 місць у парламенті зі 150. Консервативна партія колишнього прем'єр-міністра Марка Рютте посідає третє місце.

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