Витік американських секретних документів показав наскільки глибоко США проникли в російські служби безпеки та розвідки - NYT

Інформація, оприлюднена в соціальних мережах, також свідчить про те, що спецслужби США підслуховують важливих союзників.

Набір оприлюднених документів Пентагону показує, наскільки глибоко Сполучені Штати Америки проникли в російські служби безпеки та розвідки, демонструючи здатність Вашингтона попереджати Україну про заплановані удари та надаючи оцінку потужності московської військової машини.

Про це пише New York Times.

Документи зображують побиту російську армію, яка бореться у війні в Україні, і військовий апарат, який глибоко скомпрометований. Вони містять щоденні попередження в режимі реального часу для американських спецслужб щодо часу ударів Москви та навіть її конкретних цілей. Така розвідувальна інформація дозволила Сполученим Штатам передати Україні важливу інформацію про те, як захистити себе.

Витік, джерело якого залишається невідомим, також розкриває американську оцінку українських військових, які самі перебувають у скрутному становищі. Матеріали, що просочились наприкінці лютого та на початку березня, але останніми днями були знайдені на сайтах соціальних мереж, окреслюють критичну нестачу боєприпасів протиповітряної оборони та обговорюють успіхи, досягнуті російськими військами навколо східного міста Бахмут.

Звіти розвідки, схоже, вказують на те, що Сполучені Штати також шпигують за вищим військовим і політичним керівництвом України, що є відображенням боротьби Вашингтона за отримання чіткого уявлення про бойові стратегії України.

Нові документи, схоже, показують, що американське розуміння російського планування залишається широким і що Сполучені Штати можуть попереджати своїх союзників про майбутні операції Москви.

Цей матеріал підкріплює ідею, яку давно визнають представники розвідки: Сполучені Штати Америки мають чіткіше розуміння російських військових операцій, ніж планування України. Збір розвідувальних даних часто буває важким і іноді неправильним, але документи дає, мабуть, найповніше уявлення про внутрішню роботу найбільшої сухопутної війни в Європі за десятиліття.

Витік потенційно може завдати реальної шкоди військовим зусиллям України, викривши, про які російські агентства США знають найбільше, даючи Москві потенційну можливість перекрити джерела інформації. Нинішні та колишні посадовці кажуть, що ще занадто рано знати масштаби збитків, але якщо Росія зможе визначити, як Сполучені Штати збирають її інформацію, і перекриє цей потік, це може вплинути на поле бою в Україні.

Витік уже ускладнив відносини з країнами-союзниками та породив сумніви щодо здатності Америки зберігати свої таємниці. Ознайомившись з документами, високопоставлений представник західної розвідки сказав, що оприлюднення матеріалу було болючим, і припустив, що це може стримати обмін розвідданими. Для того, щоб різні агентства надавали один одному матеріали, за словами чиновника, потрібна довіра та гарантії, що певна конфіденційна інформація зберігатиметься в таємниці.

Документи також можуть зашкодити дипломатичним зв'язкам іншим чином. Нещодавно оприлюднені документи розвідки також ясно показують, що Сполучені Штати шпигують не лише за Росією, а й за її союзниками. Хоча це навряд чи здивує офіційних осіб цих країн, оприлюднення такого прослуховування завжди заважає відносинам із ключовими партнерами, такими як Південна Корея, чия допомога потрібна для постачання Україні зброї.

Конгресмен Майк Галлахер, республіканець від Вісконсина та член Комітету з розвідки Палати представників, сказав, що очікує, що представники адміністрації президента США Джо Байдена проінформують законодавців про це питання, коли Конгрес повернеться до засідання наступного тижня.

«Схоже, що цей факт витоку документів став серйозною проблемою контррозвідки», — сказав він. «Ми говоримо про речі, які можуть зашкодити нашій національній безпеці та ЦРУ. зусилля в Європі та в усьому світі».

Аналітики кажуть, що розмір витоку, ймовірно, становить близько 100 сторінок. Журналісти The New York Times переглянули понад 50 із цих сторінок.

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Документи з’явилися в Інтернеті як поспішно зроблені фотографії аркушів паперу, які лежать на вершині того, що, здається, є мисливським журналом. Колишні чиновники, які перевіряли матеріали, кажуть, що, ймовірно, секретні документи були згорнуті, покладені у кишеню, а потім винесені із безпечної зони для фотографування.

Високопоставлені чиновники США заявили, що розслідування, розпочате в п'ятницю Федеральним бюро розслідувань, намагатиметься швидко з'ясувати джерело витоку. Офіційні особи визнали, що документи виглядають як законні розвідувальні та оперативні довідки, зібрані Об’єднаним штабом Пентагону на основі звітів урядової розвідувальної спільноти, але що принаймні один був змінений порівняно з оригіналом пізніше.

Значна частина інформації в документах пов’язана з оприлюдненням офіційних осіб, але в багатьох випадках містить більше деталей. В одному документі повідомляється, що росіяни зазнали від 189 500 до 223 000 втрат, у тому числі до 43 000 убитих у бою. Раніше американські чиновники оцінювали втрати Росії приблизно в 200 тисяч солдатів. Хоча американські офіційні особи більш обережні в описі українських втрат, вони сказали, що їх близько 100 000. У документі, що просочився, йдеться про те, що станом на лютий Україна зазнала від 124 500 до 131 000 втрат, із них до 17 500 убитих у боях.

Співробітники розвідки неодноразово наполягали на тому, що кількість їхніх втрат надається з «низькою ймовірністю», тобто це в кращому випадку приблизні оцінки. У документі також відзначається низька оцінка довіри та далі йдеться про те, що Сполучені Штати намагаються переглянути те, як вони оцінюють бойову міць російської армії та її здатність вести майбутні операції.

Документи показують, що майже в кожну російську службу безпеки певним чином проникли Сполучені Штати Америки. Наприклад, один із записів під грифом «цілком таємно» обговорює плани російського Генштабу щодо протидії танкам, які країни НАТО постачали Україні, включаючи створення різних «зон вогню» та початок навчання російських солдатів щодо вразливості різних танків союзників.

У той час як деякі розвідувальні доповіді пропонують аналіз і широкі попередження щодо російських планів, інші є тією корисною інформацією, яку Україна могла б використати для захисту. В одному з записів йдеться про те, що Міністерство оборони Росії розробляє плани завдання ракетних ударів по українських силах по конкретних об’єктах в Одесі та Миколаєві 3 березня, напад, який, на думку спецслужб США, мав бути спрямований на знищення місця зберігання безпілотників, гармати протиповітряної оборони, і вбивати українських військових. Незрозуміло, чи дозволили попередження Сполучених Штатів українцям вжити заходів для пом’якшення збитків, завданих атаками.

Попри те, що документи були зібрані Об’єднаним штабом Пентагону, вони містять розвіддані багатьох відомств, у тому числі Агентства національної безпеки, Бюро розвідки та досліджень Державного департаменту та Центрального розвідувального управління. Деякі матеріали позначені як такі, що були зібрані відповідно до Закону про нагляд за іноземною розвідкою (FISA), із зазначенням, що їх подальше розповсюдження заборонено без дозволу генерального прокурора.

Один розділ документів класифікується як такий, що надходить від ЦРУ, це щоденне оновлення розвідданих. Матеріали цього розділу розкривають не лише те, хто ЦРУ. шпигує, але деякі подробиці про те, як. Один звіт розвідки, наприклад, демонструє, що ЦРУ. використовує перехоплені комунікації, щоб стежити за дискусіями всередині Міністерства оборони Росії.

Документи показують, що американські спецслужби не тільки шпигують за росіянами, а й підслуховують важливих союзників.

Згідно з Аріком Толером, аналітиком Bellingcat, нідерландського сайту розслідувань, перша частина документів була опублікована на початку березня на Discord, платформі чату в соціальних мережах, яка популярна серед любителів відеоігор.

Сервери Discord — це, по суті, кімнати для чатів, де люди можуть обговорювати свої хобі, обмінюватися повідомленнями або приєднуватися до аудіодзвінків. Деякі сервери є загальнодоступними та містять тисячі людей, тоді як інші доступні лише для запрошення. Ця установка дозволила Discord процвітати, але це також призвело до того, що компанія стикалася з проблемами шкідливого вмісту протягом багатьох років.

За словами аналітиків, деякі документи були повторно опубліковані в наступні тижні на інших платформах соціальних медіа, включаючи 4chan, анонімну дошку оголошень, але привернули набагато більше уваги лише після того, як останніми днями вони з’явилися в Twitter і Telegram.

У суботу фотографії багатьох документів все ще були доступні в Twitter. Хоча платформа соціальних медіа в минулому могла вжити заходів для видалення матеріалу, згідно з правилами, які забороняють розповсюдження зламаних матеріалів, Ілон Маск, власник Twitter, схоже, зазначив у своїй публікації в Twitter у четвер, що він не буде видаляти матеріал.

Нагадаємо, у ніч проти 7 квітня стало відомо, що засекречені військові документи, що детально описують секретні плани США та НАТО щодо посилення української армії перед контрнаступом, опублікували в соціальних мережах.

ТСН.uа повідомляв про всі деталі масштабного витоку секретної інформації, зокрема й реакцію на це України та США.

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