Витік секретної інформації про Україну та атака Ізраїлю на Сектор Гази: головні новини ночі 7 квітня 2023 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
Головні події ночі 7 квітня:
- У Мережі з'явилися дещо змінені документи з описом секретних планів США і НАТО щодо нарощування української армії перед контрнаступом - ЗМІ Читати далі –>
- У російському СІЗО помер ще один топменеджер за загадкових обставин — ЗМІ Читати далі –>
- Гаряча ніч в Ізраїлі та Секторі Гази: удари з повітря та сирени Читати далі –>
- Ізраїль вночі обстріляв Ліван: деталі Читати далі –>
- В аварії загинув колишній народний депутат Володимир Стретович Читати далі –>
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