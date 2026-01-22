Віткофф анонсував наступний раунд переговорів про мир в Україні

Стів Віткофф / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Мирні переговори щодо закінчення війни в Україні продовжаться після зустрічей американських представників у Москві. Подальші обговорення заплановані в Абу-Дабі.

Про це заявив спеціальний представник США Стів Віткофф.

Він уточнив, що наразі переговорний процес виходить на фінальний етап.

«Сьогодні ввечері їдемо до Москви. Ми не залишаємося на ніч. Прямо до Абу-Дабі. Це важливий момент, бо в Абу-Дабі будуть робочі групи», — сказав він.

Водночас Стів Віткофф відзначив прогрес у переговорах і високо оцінив українську команду переговорників.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах у суботу, 17 січня, розпочалися переговори щодо мирної угоди в російсько-українській війні. Консультації тривали протягом усіх вихідних.

Згодом секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив у соцмережах про підсумки переговорів у США.

«Предметно обговорили економічний розвиток та prosperity plan, а також безпекові гарантії для України — з фокусом на практичні механізми їх реалізації та імплементації», — повідомив Умєров.

Переговори на рівні команд триватимуть під час наступного етапу консультацій у Давосі. Там, нагадаємо, триватиме Всесвітній економічний форум від 19 до 23 січня.