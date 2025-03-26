"Віткофф часто цитує кремлівські наративи" – Зеленський про те, як відповідатиме Україна

Зеленський запевнив, що Україна не буде погоджуватися з російськими наративами, звідки б вони не звучали.
Деякі політичні діячі в США зараз, на жаль, перебувають під впливом російських наративів. Зокрема, спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв'ю для Eurovision News.
"Віктофф дійсно дуже часто цитує кремлівські наративи. Я вважаю, що це не наблизить нас до миру. Це лише, на жаль, послабить тиск американців на РФ. Ми можемо лише своїми діями виправляти це інформаційне поле. Ми намагаємося це робити. Я спілкувався з президетом Трампом неодноразово. І ми намагаємося на рівні розвідок обмінюватися реальною інформацією, правдивою. Бо заяви Віктоффа нам дуже заважають. Бо ми боремося з Путіним і не хочемо, щоб у нього було багато помічників. Бо нам і так складно, бо ми боремося з країною, в 40 разів більшою за Україну. Ми хочемо, щоб американці були на нашому боці", – сказав Зеленський.
Говорячи про Віткоффа президент також додав, що "він не військовий, а добре продає нерухомість".
Зеленський запевнив, що Україна не буде погоджуватися з російськими наративами, звідки б вони не звучали.
"Я не можу бути не вдячний Америці за все, що вони зробили. Але сьогодні вони дуже часто знаходяться під впливом руських наративі. І ми не можемо погоджуватися з цими наративами. Ми боремося за себе і будемо боротися з цими наративами, де б вони не були. У нас просто немає іншого виходу. Ми боремося за свою незалежність і за своє існування", – зазначив глава держави.
Нагадаємо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс заступився за Стіва Віткоффа після його скандального інтервʼю про Україну.
Читайте також:
- Віткофф був у Москві під час скандальної розмови в секретному чаті: яким телефоном він користувався
- Віткофф провів дуже багато часу в діалозі з Путіним — Зеленський
- Скандальні заяви Віткоффа: посланець Трампа не знає ключових фактів про війну в Україні