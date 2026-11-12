Зеленський зустрінеться з посланцями Трампа / © Associated Press

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Зустріч президента України Володимира Зеленського з американськими спецпосланцями Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером запланована на військовій авіабазі Кейсмент у Балдоннеллі (Ірландія). Саме там мають приземлитися представники США, після чого відбудеться їхня зустріч з українським лідером.

Про це повідомляє ТСН із посиланням на власні джерела.

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Перед переговорами з американськими представниками Володимир Зеленський уже провів зустріч із європейськими партнерами. У ній взяли участь представники Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії, а також Європейської ради та Європейської комісії.

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Таким чином, консультації в Ірландії охоплюють як європейський, так і американський напрямки дипломатичних контактів щодо подальших кроків у питанні завершення війни.

Нагадаємо, Стів Віткофф і Джаред Кушнер брали участь у переговорах України, США та Росії в Абу-Дабі 10-11 листопада. Зустрічі завершилися без суттєвого прогресу щодо територіального питання, гарантій безпеки та припинення вогню.

Тим часом, як відзвітували пропагандистські росЗМІ, американський переговорник Стів Віткофф заявив, що після зустрічі з очільником РФ Володимиром Путіним спробує переконати українського президента Володимира Зеленського обрати один із запропонованих варіантів закінчення війни. За його словами, США мають намір представити результати переговорів із Кремлем та обговорити подальші кроки із Зеленським.

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