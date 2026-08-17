Віткофф і Кушнер можуть не доїхати до Києва: що кажуть у Білому домі

Стів Віткофф і Джаред Кушнер / © Getty Images

Реклама

Поїздка спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва обговорювалася, однак станом на зараз її проведення не підтверджене.

Про це “Суспільному” повідомив американський посадовець у Білому домі.

Реклама

Раніше з'явилася інформація, що Віткофф і Кушнер можуть приїхати до України у другій половині серпня та взяти участь у заходах з нагоди 35-ї річниці Незалежності України.

Реклама

Колишній посол України у США Ольга Стефанішина також підтверджувала, що можливість приїзду американських представників обговорювали під час останньої зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. На зустрічі був присутній і Віткофф.

Водночас, за словами Стефанішиної, конкретної дати поїздки тоді не погодили.

Що відомо про можливий візит

Раніше ЗМІ повідомляли, що Віткофф і Кушнер можуть відвідати Україну саме у другій половині серпня — на тлі американських зусиль щодо пошуку шляхів завершення війни.

Про можливий приїзд представників Трампа також заявляла американська блогерка Лора Лумер після свого візиту до України та розмови із Зеленським.

Реклама

Колишній заступник помічника міністра оборони США з питань Європи та НАТО Джим Таунсенд припускав, що потенційні переговори Віткоффа і Кушнера в Києві можуть стосуватися умов завершення війни.

На його думку, Вашингтон зацікавлений у досягненні політичного результату напередодні майбутніх виборчих кампаній у США, однак домогтися від Києва поступок Росії буде складніше, ніж раніше.

«Час спливає, зокрема через проміжні вибори, а також і через президентські вибори. Думаю, республіканці, й особливо Трамп, хочуть тут перемогти. Вони хочуть мати можливість заявити, що саме вони принесли мир Україні та Росії, яким би цей мир не був», — заявляв Таунсенд.

Новини партнерів

Новини партнерів