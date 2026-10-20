Віткофф і Кушнер можуть вирушити до Норвегії на переговори щодо України — Reuters

Віткофф і Кушнер / © Associated Press

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Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер цього тижня можуть вирушити до Норвегії для участі в переговорах щодо завершення війни Росії проти України. На зустрічі також очікують українського президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на трьох співрозмовників, обізнаних із планами переговорів.

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За словами двох джерел агентства, участь Зеленського в майбутній зустрічі також є очікуваною.

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Водночас співрозмовники Reuters наголосили, що графік переговорів наразі попередній і ще може змінитися.

У Білому домі на момент публікації матеріалу не відповіли на запит журналістів щодо запланованої поїздки американських представників.

Переговори відбуватимуться на тлі напруження між Києвом і Вашингтоном

Можлива зустріч у Норвегії готується на тлі загострення відносин між Україною та Сполученими Штатами.

Останніми днями Зеленський заявляв про обмеження роботи супутникової системи Starshield, яку українські військові використовують для зв'язку та управління безпілотниками. За словами президента, швидкість роботи системи була знижена внаслідок рішення американської сторони.

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Крім того, українська влада повідомляла про обмеження обміну розвідувальною інформацією зі США.

Американські посадовці заперечили ці звинувачення.

Водночас Reuters раніше повідомляло, що рішення обмежити використання Starshield надійшло з Білого дому.

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск також заявляв, що система Starshield перебуває під контролем американського уряду. Відповідно, рішення щодо обмеження швидкості або умов її використання ухвалюють військове керівництво США чи президент.

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Що раніше заявляв Зеленський

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська переговорна група отримала від американської сторони сигнал про готовність провести нову зустріч.

В інтерв'ю NBC News він зазначив, що переговори можуть відбутися вже у вівторок, 20 жовтня, або середу, 21 жовтня.

Зеленський також наголошував, що готовий особисто зустрітися з американськими представниками в Україні або, якщо це буде неможливо, в одній із європейських країн.

Наразі остаточні дата, місце та склад учасників майбутніх переговорів офіційно не підтверджені.

Нагадаємо, що раніше Віткофф і Кушнер відклали запланований візит до Москви

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