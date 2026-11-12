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Віткофф і Кушнер після зустрічі з Путіним вирушать до Зеленського: що відомо
Президент України Володимир Зеленський сьогодні ввечері зустрінеться з посланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
Про це глава держави заявив під час саміту в ірландському Дубліні.
З його слів, головною темою розмови стануть результати переговорів в Абу-Дабі та підсумки їхньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.
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