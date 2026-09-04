Віткофф і Кушнер. / © Getty Images

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Спецпредставники американського президента Стів Віткофф та Джаред Кушнер могли прибути до Києва вже у неділю, 6 вересня, після переговорів у Москві. Вашингтон навіть розглядав варіант перельоту до Борисполя.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко.

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За словами депутата, американська сторона розглядала можливість перельоту до Києва літаком. Остаточного рішення не було, але як стверджує парламентар, США уже був близький до позитивного рішення.

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«Найцікавіше в цьому реченні те, що вони мали прилетіти до Борисполя на літаку. Це було на етапі узгодження. Американці сумнівались, але були досить близькі, щоб погодитись», — наголосив Гончаренко.

Втім, додав він, ситуацію змінила російська атака. Нардеп заявив, що вдень 4 вересня дрон вдарив по літаку в районі Жулян. Вочевидь, зауважує Гончаренко, «скоріш за все Віткофф та Кушнер приїдуть до Києва в неділю».

Народний депутат вважає, що цим «демонстративним ударом» Кремль може надсилати сигнал американській стороні про неготовність і небажання до переговорів.

«Очевидно, що він (Путін — Ред.) також в курсі ідеї того, що Віткофф та Кушнер мали прилетіти з Москви до Києва», — додав Олексій Гончаренко.

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Атака на Жуляни — заява Гончаренка

Олексій Гончаренко повідомив, що під час атаки вдень 4 вересня росіяни «вдарили дроном по літаку в Жулянах». З його слів, «приліт» стався по двох старих літаках Як-40.

«Це старий радянський пасажирський літак. Показово, що ці Як-40 не літали вже і до війни», — додав Гончаренко.

Нагадаємо, увечері 3 вересня президент Володимир Зеленський Зеленський повідомив про зустріч із командою Дональда Трампа в Києві. З його слів, попередні дати були узгоджені. Окрім того, американська сторона планує зустріч у Москві.

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