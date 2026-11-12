Віткофф і Кушнер полетіли з Москви: у Кремлі розкрили деталі переговорів

Юрій Ушаков / © Associated Press

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Спецпосланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер завершили переговори з Путіним у Москві. Помічник диктатора Юрій Ушаков поділився деталями зустрічі.

Про це пишуть пропагандисти.

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«Розмова Путіна з Віткоффом і Кушнером була змістовною, конструктивною, відвертою і корисною. Спецпредставники підтримали пропозицію Путіна організувати гуманітарну місію в Костянтинівці з досвіду Олешків. РФ та США домовилися про продовження тристоронніх переговорів», — сказав Ушаков.

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З його слів, Москва сподівається, що «Віткофф і Кушнер донесуть сигнали з Москви до європейців та українців у Дубліні».

Візит Кушнера та Віткоффа до Москви — що відомо

Посланці США зустрілися в Кремлі з Путіним вдень в четвер, 12 листопада. Перед цим Стів Віткофф та Джаред Кушнер переговорили із помічником російського президента Юрієм Ушаковим та його спецпредставником Кирилом Дмитрієвим.

Стів Віткофф заявив про прогрес і нову домовленість щодо України.

Напередодні в Абу-Дабі завершилися дводенні тристоронні переговори Росії, України та США.

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Після їх завершення було оголошено про домовленість про новий масштабний обмін військовополоненими, параметри якого представники США і планували обговорити з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві в четвер, а пізніше того ж дня — з президентом України Володимиром Зеленським у Дубліні, де на цей час відбувається неформальний саміт ЄС.

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