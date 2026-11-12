Віткофф і Кушнер прибули до Москви на переговори з Путіним

Віткофф і Путін / © Associated Press

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Американські переговорники — Стів Віткофф і Джаред Кушнер — 12 листопада прибули до Москви, де мають зустрітися з Володимиром Путіним.

Про це повідомили російські інформагентства.

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У Внуково приземлився літак, на борту якого були Віткофф і Кушнер. Ваеропорту американських переговорників зустрів спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв.

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Напгадаємо, помічник Путіна Юрій Ушаков анонсував зустріч із американськими переговорниками в першій половині дня 12 листопада.

Кушнер заявляв, що вони з Віткоффом планують обговорити з Путіним теми, порушені під час тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі. Після Москви переговорники мають намір вирушити до Дубліна на зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Під час переговорів в Абу-Дабі 10 листопада сторони обговорили гарантії безпеки, вимоги Росії та післявоєнне майбутнє. За словами Зеленського, першим підсумком зустрічей стала домовленість про підготовку нового обміну.

Мирні переговори в Абу-Дабі — що відомо

10–11 листопада 2026 року в Абу-Дабі (ОАЕ) тривали тристоронні мирні переговори щодо припинення війни в Україні за участю делегацій України, Росії та США, а також за присутності представників ЄС та партнерів.

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Сторони домовилися про великий обмін полоненими.

Територіальне питання залишається однією з головних розбіжностей між Києвом і Москвою. Росія вимагає передачі їй районів Донбасу, які залишаються під контролем України. Київ відкидає вимоги про виведення українських військ із цих територій.

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