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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Віткофф і Кушнер розпочали підготовку до найбільшого обміну полоненими між Україною та РФ

Домовленості про його проведення було досягнуто цього тижня на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Обмін полоненими 26 червня 2026

Обмін полоненими 26 червня 2026 / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Спецпредставники президента США Дональда Трампа — Стів Віткофф і Джаред Кушнер — розпочали роботу над проведенням великого обміну полоненими між Росією та Україною.

Про це повідомила заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі.

«За дорученням президента Трампа, Стів Віткофф та Джаред Кушнер активно працювали з обома сторонами російсько-української війни, щоб остаточно покласти край цьому конфлікту… і розпочали роботу над тим, що може стати найбільшим обміном полоненими за час війни», — написала Анна Келлі в соцмережі Х.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що під час першого раунду мирних переговорів України та Росії в Абу-Дабі сторони домовилися про масштабний обмін полоненими.

«Звільнення полонених — це пріоритет. Детально говорили про зміст гарантій безпеки Україні та фундамент їхнього довготривалого функціонування. Потрібні реальні інструменти заблокувати будь-яке повторення війни. Була й тематика необхідності деескалаційних кроків», — зазначив він.

Зазначимо, останній великий обмін між Україною й Росією відбувся у жовтні. В рамках обміну з полону вдалося звільнити 261 українського військовослужбовця. У Координаційному штабі уточнили, що понад половина з них потрапили в полон 2022 року, зокрема, під час оборони Маріуполя. Ще дев’ятеро — цивільні.

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