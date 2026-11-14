Віткофф і Кушнер розпочали підготовку до найбільшого обміну полоненими між Україною та РФ

Обмін полоненими 26 червня 2026 / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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Спецпредставники президента США Дональда Трампа — Стів Віткофф і Джаред Кушнер — розпочали роботу над проведенням великого обміну полоненими між Росією та Україною.

Про це повідомила заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі.

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«За дорученням президента Трампа, Стів Віткофф та Джаред Кушнер активно працювали з обома сторонами російсько-української війни, щоб остаточно покласти край цьому конфлікту… і розпочали роботу над тим, що може стати найбільшим обміном полоненими за час війни», — написала Анна Келлі в соцмережі Х.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що під час першого раунду мирних переговорів України та Росії в Абу-Дабі сторони домовилися про масштабний обмін полоненими.

«Звільнення полонених — це пріоритет. Детально говорили про зміст гарантій безпеки Україні та фундамент їхнього довготривалого функціонування. Потрібні реальні інструменти заблокувати будь-яке повторення війни. Була й тематика необхідності деескалаційних кроків», — зазначив він.

Зазначимо, останній великий обмін між Україною й Росією відбувся у жовтні. В рамках обміну з полону вдалося звільнити 261 українського військовослужбовця. У Координаційному штабі уточнили, що понад половина з них потрапили в полон 2022 року, зокрема, під час оборони Маріуполя. Ще дев’ятеро — цивільні.

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