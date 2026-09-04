Віткофф і Кушнер їдуть до Києва та Москви з планом завершення війни: Трамп розкрив деталі

Дональд Трамп / © Associated Press

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Стів Віткофф і Джаред Кушнер прямують до Києва та Москви з конкретним планом, який має на меті зупинити бойові дії.

Про це повідомляє президент США Дональд Трамп.

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План завершення війни в Україні — що відомо

Під час спілкування з журналістами главу Білого дому запитали, чи привезуть його представники нові пропозиції під час майбутніх візитів.

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У відповідь Трамп підтвердив, що йдеться про конкретну пропозицію, спрямовану на завершення російсько-української війни.

Змісту цього документа американський лідер розкривати не став. Натомість він знову наголосив на своїх попередніх досягненнях, заявивши, що завершив уже вісім війн, проте не отримав за це Нобелівської премії.

Віткофф та Кушнер приїдуть до Києва — останні новини

Нагадаємо, переговорники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер найближчим часом відвідають Москву, а в неділю, 6 вересня, прибудуть на переговори до Києва.

Українська сторона вже провела розширену дипломатичну нараду та розпочала детальну підготовку до майбутньої зустрічі.

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Раніше ми писали, спецпредставники американського президента Стів Віткофф та Джаред Кушнер могли прибути до Києва вже у неділю, 6 вересня, після переговорів у Москві. Вашингтон навіть розглядав варіант перельоту до Борисполя.

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