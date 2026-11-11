Віткофф і Кушнер їдуть до Путіна після складних переговорів: що відомо про нову зустріч

Стів Віткофф та Володимир Путін під час останньої зустрічі / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін 12 листопада проведе зустріч зі спецпосланцями президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Американські представники прибудуть до Москви після завершення дводенних мирних переговорів України, Росії та США в Абу-Дабі.

Про це повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков, передають російські ЗМІ.

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За його словами, зустріч Путіна з Віткоффом і Кушнером відбудеться у першій половині дня 12 листопада.

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Також Ушаков заявив, що питання формату майбутніх переговорів за участю європейських країн розглядатимуть з урахуванням результатів зустрічей в Абу-Дабі.

Очікується, що американські спецпосланці обговорять із Путіним підсумки переговорів та подальші кроки щодо можливого врегулювання війни в Україні.

Водночас, як повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, розмова Путіна та Трампа за підсумками тристоронніх переговорів делегацій в Абу-Дабі поки що не планується.

Що відомо про результати переговорів в Абу-Дабі

Нагадаємо, 11 листопада в Об'єднаних Арабських Еміратах завершився другий день мирних переговорів за участю України, Росії та США.

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Очільник Офісу президента Кирило Буданов відмовився розкривати подробиці обговорень, зокрема чи продовжує Москва вимагати виведення ЗСУ з Донбасу. За його словами, зміст переговорів залишатиметься непублічним до досягнення конкретного результату.

Водночас голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія назвав цей раунд одним із найважчих, оскільки російська делегація прибула з жорсткими вимогами.

Попри це, за словами Арахамії, сторонам вдалося домовитися про новий масштабний обмін полоненими, який може стати одним із найбільших за час війни. Конкретні параметри обміну поки не оголошені.

Нардеп також заявив, що переговорний процес отримав позитивний імпульс і є можливість знайти рішення до Нового року.

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Американські представники Віткофф і Кушнер своєю чергою повідомили про значний прогрес в обговоренні гарантій безпеки для України.

Водночас очільник російської делегації Володимир Мединський заявив, що однією з центральних тем була майбутня система європейської безпеки. При цьому Москва не продемонструвала готовності відмовитися від своїх територіальних претензій до України.

Після зустрічі американських спецпосланців із Путіним сторони планують визначити можливу дату наступного раунду переговорів. Також Віткофф і Кушнер мають провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

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