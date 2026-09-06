Віткофф і Кушнер залишили Москву після розмови з Путіним: далі — Київ (фото)

Віткофф, Кушнер та Дмитрієв / © із соцмереж

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Спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер вилетіли з Москви після переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про відліт американської делегації з аеропорту Внуково повідомили російські пропагандистичні видання. Перед цим спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв опублікував фотографії, на яких проводжає представників США до літака.

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© із соцмереж

Переговори Віткоффа і Кушнера з Путіним тривали три години і десять хвилин, повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков.

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За заявою Кремля, під час зустрічі Москва виклала американським переговорникам своє бачення можливих шляхів завершення війни проти України. Російська сторона стверджує, що Віткофф і Кушнер мають використати ці оцінки під час контактів з українською владою.

Наступним пунктом поїздки американських представників має стати Київ. Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що очікує на Віткоффа і Кушнера в Україні 6 вересня. Про заплановану поїздку до української столиці після Москви також повідомляли західні медіа.

Американські посланці прибули до Росії з новою пропозицією адміністрації Дональда Трампа щодо завершення війни. Водночас значні розбіжності між Києвом і Москвою щодо умов потенційного припинення вогню зберігаються.

Нагадаємо, раніше Bloomberg оцінював очікування від переговорів Віткоффа і Кушнера в Москві як «надзвичайно низькі». Співрозмовники видання зазначали, що попередні візити американських представників до Росії не дали результатів, а в Кремлі не бачать підстав вважати, що цього разу Вашингтону вдалося підготувати пропозиції, які Москва готова прийняти.

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Нагадаємо, раніше Bloomberg оцінював очікування від переговорів Віткоффа і Кушнера в Москві як «надзвичайно низькі». Співрозмовники видання зазначали, що попередні візити американських представників до Росії не дали результатів, а в Кремлі не бачать підстав вважати, що цього разу Вашингтону вдалося підготувати пропозиції, які Москва готова прийняти.

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