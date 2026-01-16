Віткофф і Кушнер збираються знову поїхати до Путіна: Пєсков повідомив деталі

Дмитро Пєсков / © Getty Images

Реклама

У Кремлі розраховують, що новий візит спецпосланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Росії відбудеться, як тільки дати буде погоджено.

Про це повідомив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

«Ні, поки що вони не визначені, але ми, безумовно, зацікавлені в такому візиті, ми його очікуємо», — зазначив він.

Реклама

Також Пєсков сказав, що «Росія відкрита до діалогу».

«Українське врегулювання неможливе без широкого обговорення європейської безпеки. Для встановлення миру в Україні потрібні спільні зусилля на зустрічних треках. Поки європейці не зверталися до Кремля із запитом щодо контактів», — додав Пєсков.

Раніше повідомлялося, що посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують прибути до Москви для зустрічі з Путіним найближчим часом.

Нагадаємо, Віткофф і Кушнер уже приїздили до Москви для переговорів із Путіним на початку грудня 2025 року. Путін тоді назвав зустріч необхідною та корисною, але зауважив, що в американських пропозиціях щодо припинення війни Росії проти України є пункти, з якими Кремль не згодний.