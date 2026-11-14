Віткофф і Кушнер зіграли на руку Путіну: як Кремль може використати переговори про "нову Ялту"

Візит Віткоффа і Кушнера до Путіна

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Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер, намагаючись відновити переговори про завершення війни, фактично розширили їхню тематику. Окрім припинення бойових дій в Україні, сторони тепер обговорюють майбутню систему безпеки на всьому європейському континенті. Такий підхід може дати Росії додаткові важелі впливу ще до досягнення перемир’я.

Про це пише Financial Times.

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Чому розширення переговорів вигідне Кремлю

Російський президент Владімір Путін давно наполягає на усуненні так званих першопричин війни. Під цим формулюванням Москва має на увазі, зокрема, перегляд системи міжнародних домовленостей та організацій, які визначають безпеку Європи.

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Кремль прагне відновити вплив на країни Східної Європи, не допустити подальшого розширення НАТО та обмежити військову присутність Альянсу в державах, які приєдналися до нього після холодної війни. Головний російський переговорник Владімір Мединський під час зустрічей в Абу-Дабі навіть закликав до «нової Ялти та Потсдама» — так він натякнув на післявоєнні конференції 1945 року, під час яких союзники поділили Європу на сфери впливу.

Видання зазначає, що обговорення цих питань до припинення вогню дає Москві можливість торгуватися щодо довгострокової військової та фінансової підтримки України. Росія може використати такі переговори, щоб перешкоджати розміщенню європейських військ в Україні після завершення бойових дій.

Водночас вимоги Кремля відвертають увагу від самого факту російського вторгнення. Москва намагається представити війну як наслідок проблем із європейською безпекою, хоча сама порушила принцип недоторканності кордонів і суверенного права держав обирати союзників.

Як Путін може посварити США та Європу

Ще один ризик полягає в тому, що дискусія про нову систему безпеки може поглибити розбіжності між Вашингтоном і європейськими столицями. Це відбувається на тлі планів США скоротити свою роль в обороні Європи та сумнівів щодо готовності Дональда Трампа дотримуватися принципу колективної безпеки НАТО.

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Джаред Кушнер раніше окреслив п’ять напрямків, які американська сторона хотіла б обговорювати: постійні консультації з питань безпеки, надійний кризовий зв’язок, більшу військову прозорість, взаємні заходи для зниження ризику ескалації та довгострокову систему стабільності в Європі. Він також запевнив, що НАТО залишатиметься центральним елементом колективної оборони континенту.

Серед можливих пропозицій США — відновлення роботи Ради НАТО — Росія, створеної 2002 року для консультацій між Альянсом і Москвою. Водночас російська сторона натякає на значно радикальніші зміни: зокрема, пропонує укладати двосторонні пакти про ненапад з окремими країнами НАТО. Такий підхід фактично послабив би принцип колективної оборони, закріплений у статті 5 Північноатлантичного договору.

Автор статті наголошує, що європейські держави самі можуть визначати майбутнє своєї безпеки й навряд чи дозволять Москві демонтувати чинну систему. Однак залишається питання, чи вдасться Росії ще більше послабити відданість Трампа НАТО.

Безпекові гарантії України та роль НАТО — останні новини

Під час переговорів із представниками США виникло й питання членства України в НАТО. 14 листопада Володимир Зеленський розповів, що американці вперше запитали, чи погодиться Київ на вихід із Донбасу в обмін на вступ до Альянсу. Президент наголосив, що Україна не віддаватиме свої території, а запропоновані гарантії мають бути реальними, а не лише формальними. Також він уточнив, що американські військові не розміщуватимуться в Україні.

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Водночас Київ наполягає, що майбутня безпека країни залежатиме не лише від політичних обіцянок, а й від спроможності власної армії. За даними AFP, Україна розраховує щонайменше на десять років фінансової допомоги, щоб зберегти 800-тисячне військо та мати змогу протистояти новій російській агресії.

Російські вимоги стосуються не лише України, а й присутності військ НАТО поблизу кордонів РФ. Зокрема, Москва хоче виведення американських військових зі східного флангу Альянсу, зокрема з Польщі. Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця пояснив, що такі рішення не залежать лише від адміністрації США, адже чисельність американських військ за кордоном визначається також за участю Конгресу. Він наголосив, що обговорювати безпеку Європи без самої Європи неможливо.

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