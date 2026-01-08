Віткофф і Кушнер зустрілися з посланцем Путіна в Парижі: деталі від Аxios

Джаред Кушнер (ліворуч), Кирило Дмитрієв (по центру) і Стів Віткофф (праворуч) / © Getty Images

Спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер зустрілися в середу в Парижі з представником Путіна Кирилом Дмитрієвим, щоб обговорити план США щодо мирного врегулювання ситуації в Україні.

Про це пише Аxios.

Зустріч із посланцем Путіна відбулася після того, як Віткофф і Кушнер провели два дні переговорів з високопосадовцями України та Європи, включно з президентом Володимиром Зеленським і лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини. Ці переговори були зосереджені на двох основних пунктах спотикання: гарантіях безпеки для України та можливих територіальних поступках України на Донбасі.

Французька газета Le Monde вперше повідомила в середу, що Дмитрієва помітили біля посольства США в Парижі. Білий дім і речник Дмитрієва відмовилися від коментарів. Сам диктатор Путін також наразі не висловив жодних публічних ознак того, що він готовий погодитися або навіть серйозно розглянути угоду, про яку ведуть переговори США та Україна.

Українські чиновники повідомили Axios, що існує ймовірність того, що Зеленський наступного тижня поїде до США, щоб зустрітися з Трампом і завершити угоду про гарантії безпеки. Інший варіант — їхня зустріч під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Нагадаємо, що вчора, 6 січня, у Парижі на саміті «Коаліції охочих» Макрон, Стармер і Зеленський підписали декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил після припинення вогню в Україні.

У межах цих переговорів США пообіцяли підтримку України в разі нового нападу РФ.