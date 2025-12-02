ТСН у соціальних мережах

Віткофф і Кушнер зустрінуться із Зеленським — в Axios дізналися, коли і де

Після переговорів радники Трампа планують поїздку до Європи для зустрічі з президентом України Зеленським.

Віткофф і Кушнер зустрінуться із Зеленським — в Axios дізналися, коли і де

Путін 2 грудня приймає радників президента США Дональда Трампа — Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера / © Associated Press

Очільник Росії Володимир Путін 2 грудня приймає радників президента США Дональда Трампа — Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера у Кремлі. А після переговорів у Москві Віткофф та Кушнер вирушать на зустріч із українським главою Володимиром Зеленським до однієї з європейських країн.

Про це написав журналіст Axios Барак Равід у Twitter.

«Очікується, що після переговорів у Москві Віткофф та Кушнер вирушать на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським до однієї з європейських країн», — повідомив Барак Равід.

Деталі щодо порядку денного зустрічей або конкретних тем переговорів наразі не розкриваються.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї прибув до Москви одночасно зі спецпосланцем США Стівеном Віткоффом.

Як повідомляють медіа, Ван Ї з Сергієм Шойгу обговорювали взаємодію спецслужб РФ та КНР.

Раніше йшлося, що візит Ван Ї збігся в часі з прибуттям до Москви спецпосланця США Стівена Віткоффа, який матиме зустріч з Путіним. За попередніми даними, до них доєднається і Джаред Кушнер — зять американського президента Дональда Трампа.

