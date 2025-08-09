Не знає, про що говорить: Віткофф неправильно зрозумів вимоги Путіна — BILD / © Associated Press

Реклама

Спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф під час візиту до Москви неправильно зрозумів заяви диктатора Путіна про умови припинення вогню і сприйняв їх як поступку, тоді як РФ навпаки не збирається відступати від своїх вимог.

Про це пише німецьке видання BILD.

За даними видання, навіть до мирного саміту на Алясці 15 серпня Кремль не відступив від своєї максимальної вимоги щодо повного контролю над п’ятьма українськими регіонами: Донецькою, Луганською, Запорізькою, Херсонською областями та Кримом.

Реклама

РФ лише запропонувала «секторальні угоди про припинення вогню» — такі як взаємна відмова від нападів на енергетичні об’єкти або великі міста за лінією фронту. Однак це жодним чином не означає зупинення великих наступальних операцій Росії вздовж лінії фронту.

Натомість США запропонували заморозити конфлікт на поточному фронті — в обмін на значне скасування санкцій та нові економічні угоди з Росією. За даними BILD, цю пропозицію Кремль відхилив.

Віткофф не знає, про що говорить

Ще гірше, спеціальний посланець Трампа Віткофф абсолютно неправильно зрозумів деякі заяви росіян і таким чином неправильно інтерпретував їх як поступку Путіна. Він неправильно інтерпретував вимогу Росії про «мирне виведення» українців з міст Херсона та Запоріжжя як пропозицію «мирного виведення» росіян саме з окупованої частини цих регіонів

«Віткофф не знає, про що говорить», — заявив український урядовець у розмові з BILD. За інформацією редакції, таку оцінку поділяють представники німецького уряду.

Реклама

За інформацією видання, увечері 7 липня, відбулася телефонна конференція між США — а саме спецпосланцем Віткоффом, держсекретарем Марко Рубіо та віце-президентом Джей Ді Венсом — та європейськими партнерами.

Європейці американську сторону сприймали як хаотичну та роз’єднану. У європейців склалося враження, що американці ще самі не дійшли єдиного розуміння того, що відбувається. Це було пов’язано насамперед із Віткоффом, чиї заяви про його розмову з Путіним у Кремлі були сприйняті як плутані. Європейцям він здався малокомпетентним, коли говорив про територіальні питання.

Крім того, мабуть, між Віткоффом та Рубіо є розбіжності щодо ролі Європи. Держсекретар підкреслював, що європейці мають бути залучені до переговорного процесу, тоді як Венс та Віткофф хотіли лише інформувати Європу про результати подальших кроків Трампа.

Нагадаємо, що 6 серпня відбулася зустріч Стіва Віткоффа і диктатора Путіна, яка тривала дві години.

Реклама

Після зустрічі Трамп написав про «значний прогрес». Крім того, за підсумками візиту Віткоффа Трамп заявив про можливу зустріч з Путіним.

На думку Інституту вивчення війни (ISW), Кремль використовує Віткоффа проти самого Трампа.