Віткофф "підставив" Трампа: чому "мирний план" став надто "болісним" для США

Дональд Трамп

Політолог прокоментував резонансний «мирний план» США, який містить досить жорсткі вимоги до України, заявивши, що цей документ не матиме жодного результату. Проте вже зараз ініціатива завдала негативних наслідків Дональду Трампу.

Про це сказав експерт-міжнародник Максим Несвітайлов для «24 Каналу».

За словами експерта, напрацювання спецпосланця Стіва Віткоффа не були основною стратегією Білого дому, і більша частина адміністрації Трампа дізналася про них з новин.

«Віткофф дуже сильно підставив Трампа,» — підкреслив експерт.

Несвітайлов пояснив, що витік плану до ЗМІ змусив США реагувати, оскільки Європа та Україна відреагували негативно. Це призвело до того, що план миру розкритикували як демократи, так і деякі республіканці.

Для Дональда Трампа ця ситуація стала болючою, оскільки він не отримав жодних політичних переваг від просування ініціативи.

А також наразився на критику навіть від своїх давніх соратників, які мали небагато інформації щодо процесів мирного врегулювання.

Експерт резюмував, що через непередбачуваний витік, цей «мирний план» став для Трампа негативним наслідком.

Нагадаємо, дипломат Валерій Чалий заявив, що представлений план із 28 пунктів є елементом російської спецоперації, спрямованої на зміну рамки війни та послаблення визначень «агресор» і «потерпіла сторона».

На його думку, Москва прагне представити конфлікт як війну «двох держав», щоб легалізувати анексії та нав’язати Україні умови щодо нейтралітету й обмежень суверенітету. Чалий підкреслив, що російська модель передбачає виконання вимог Кремля до оголошення припинення вогню, а сама угода у нинішньому форматі є нереалістичною.

Він також зазначив, що Кремль не прийме жодної модифікації документа, адже його мета — не мир, а переформатування війни.